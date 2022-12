Educación cubrirá la plaza de ATE reclamada por el colegio La Cogolla

Parque de juegos infantiles del colegio La Cogolla. / EBD

El AMPA del colegio La Cogolla de Fuentesnuevas ha desconvocado la movilización de protesta prevista para este martes después de que la Dirección Provincial de Educación comunicara al centro en las últimas horas que ya se ha cubierto la plaza de auxiliar técnico educativo (ATE) que llevaba más de un año vacante.

Asimismo, Educación ha anunciado que se creará una plaza a jornada completa para un enfermero que compartirán varios centros, entre ellos el de este barrio ponferradino.

Desde el AMPA señalan que "en vista de la buena voluntad expresada al centro, que no al AMPA, vamos a tenerlo en consideración y confiar en que cumplan lo que han prometido vía telefónica". Eso sí, advierten de que "al no tener esa respuesta por escrito, de no cumplirse lo prometido se reanudarán las convocatorias de movilización".