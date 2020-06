Educación ofrece 7.200 plazas de formación ‘on line’ en julio para docentes

La Consejería de Educación ha diseñado tres propuestas formativas para los docentes de Castilla y León dentro de la cuarta edición de la ‘Escuela de verano’, que pone a disposición de los docentes de la comunidad 7.200 plazas de formación ‘on line’ en julio, centradas en la enseñanza a distancia y la escuela digital. El objetivo de esta iniciativa -con un plazo de inscripción que abarca del 11 al 22 de junio y la realización de las actividades entre el 1 y el 21 de julio- es mejorar las competencias de maestros y profesores mediante cursos intensivos y especializados.

Las 7.200 plazas se distribuyen en 11 actividades ‘on line’, con tres líneas de actuación: como la escuela digital, la escuela innovadora y equitativa y la escuela internacional y bilingüe. La llamada ‘Escuela Digital contará con 2.480 plazas para cursos y seminarios sobre plataformas y herramientas para la educación a distancia, modelos organizativos de centro y metodologías de trabajo con los alumnos, formación en temas de seguridad y confianza digital en la educación a distancia. En concreto, se abordará la iniciación a Office 365 y Moodle, la organización y metodología de educación a distancia y la seguridad y confianza digital en la educación a distancia.

Por su parte, la ‘Escuela innovadora y equitativa’ acogerá tres actividades telemáticas, con 3.000 plazas en total, sobre metodologías activas e inclusividad, así como inteligencia emocional en la educación a distancia. Se trata de los cursos ‘Inclusividad y educación a distancia’, ‘Inteligencia emocional’ y ‘Aprendizaje cooperativo en educación a distancia’.

Finalmente, la ‘Escuela de internacional y bilingüe’ ofrecerá un curso y tres seminarios web, con 1.720 plazas, sobre metodologías de trabajo en idiomas para una educación a distancia, proyectos internacionales y bilingüismo; concretamente ‘Fostering the use of digital tools in on line learning environments’ (El fomento del uso de herramientas digitales en un entorno de enseñanza online) , ‘El reto de la enseñanza on line de idiomas en Educación Primaria’, ‘El reto de la enseñanza online de Idiomas en Educación Secundaria’.