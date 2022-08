El técnico portugués no se fue satisfecho con el rendimiento de su equipo en Ipurua

José Gomes, en el banquillo de Ipurua. / LaLiga

José Gomes analizó la primera derrota de la temporada tras el Eibar-Ponferradina señalando que a su equipo le faltó creérselo más para haber sacado algo positivo de Ipurua: "Sabíamos que veníamos a un campo difícil y ante un rival muy trabajado. Con algún esfuerzo podríamos salir de aquí con algún punto, pero no me ha gustado el partido porque no hemos sido dominadores".

Gomes concedió que "hay mérito del Eibar por cómo ha apretado arriba, pero también demérito nuestro porque no lo hemos intentado lo suficiente. Hay un choque entre aceptar que el 0-0 es bueno porque estamos fuera y seguir buscando nuestro juego para intentar ganar. La amarilla a Sabit también nos condicionó, pero el Eibar es justo vencedor porque ha intentado llegar al gol más que nosotros".

El técnico portugués insistió en que "estamos en un proceso y tenemos que ayudar a nuestros jugadores a no conformarse con el resultado, algo que nos pasó también en Cartagena. Eso no puede ser, porque nos salimos de nuestro juego y le damos ventaja al contrario".

Aunque no precisó el alcance de la lesión, José Gomes sí dio prácticamente por descartado a Yuri para los próximos partidos después de que el brasileño pidiera el cambio en el descanso tras llevarse la mano al aductor.