José Gomes. / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, José Gomes, habló este viernes en la previa del Eibar-Ponferradina de la tercera jornada de LaLiga SmartBank que se disputa este domingo, descartando para este partido a los lesionados Erik Morán y Dani Ojeda, con los que es optimista sobre su recuperación, y valorando la posibilidad de cerrar el fichaje del lateral izquierdo belga Jordan Lukaku, al que el jueves se le realizaron unas pruebas físicas en el Hospital de la Reina.

Sobre este último punto, Gomes quiso ser cauto, ya que "todavía no es nuestro jugador", pero concedió que "es un jugador muy interesante, de nivel. Hablamos de un internacional belga que ha sido titular una temporada en la Lazio. La dirección deportiva está haciendo un gran trabajo, porque no es fácil que en nuestras circunstancias tengamos acceso a jugadores de altísimo nivel. Hay que tener paciencia y, si no llegamos, hay que entenderlo".

En cuanto al partido del domingo en Ipurua, el técnico portugués aseguró que tiene "claro" quién será el sustituto de Dani Ojeda en la banda derecha, aunque no quiso revelar sus intenciones. Sí dejó caer que Derik, uno de los jugadores que podría caer a banda, le gusta más en punta: "Como delantero centro va a hacer muchos goles, pero cuando juega en banda su velocidad también puede generar peligro. Hay otras opciones. Además, Derik no ha entrenado bien esta semana por un golpe del último partido, aunque esperamos que llegue a Eibar".

Respecto a su rival, Gomes rechazó hablar de favoritismos ante un equipo llamado, en principio, a pelear por el ascenso: "En esta categoría no acepto la idea de que hay favoritos claros, todo es parejo y los puntos son muy caros. Hay equipos con más nombre, que han estado en Primera hace poco o peleando todo el año por ascender, como el Eibar, y eso hay que respetarlo, pero un equipo sin tanto nombre puede jugar cara a cara contra ellos".

En ese sentido, el entrenador portugués admitió que la inercia de resultados de la Ponferradina les hace encarar el choque con más confianza, aunque matizó que las dos victorias sumadas "son pasado y el Eibar va a ser otra historia, no nos podemos dormir en los resultados conseguidos, tenemos que mantener lo bueno y mejorar otras cosas, porque igual que contra el Ibiza con 2-1 tuvimos ocasiones para matar el partido, Amir sacó una que pudo ser el 2-2. La línea que separa un resultado de otro es muy delgada y tenemos que estar centrados para estar del lado bueno de esa línea".

Eibar-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Eibar-Ponferradina de la tercera jornada de Segunda División se juega este domingo, 28 de agosto, a las 19.30 horas en el estadio de Ipurua. El encuentro podrá seguirse en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en varias plataformas.

El partido estará arbitrado por el colegiado madrileño David Gálvez Rascón, que estará auxiliado desde el VAR por el riojano Daniel Ocón Arráiz.

La Ponferradina logró su primera victoria liguera en Eibar el año pasado, cuando el equipo berciano se impuso en la segunda jornada por 0-1 gracias a un tanto de Naranjo en la segunda parte. Los blanquiazules también ganaron una vez en la Copa del Rey, en la temporada 2011-12, también por 0-1, en esa ocasión con un gol de Yuri.