El 65% de las consultas del Área de Salud del Bierzo son presenciales, un 10% más que en 2021

Según la Consejería de Sanidad, las consultas no presenciales atendidas en jornada ordinaria por médicos de Familia en el Bierzo alcanzan casi el 32%

Imagen de archivo del consultorio médico de Tremor de Arriba. / EBD

Poco a poco las aguas vuelven a su curso y la presencialidad va ganando terreno en los consultorios locales y centros de salud, pero aún por debajo del objetivo marcado del 80 por ciento. Los datos de consultas atendidas en jornada ordinaria por los médicos de Familia consultados por Ical, arrojan que al cierre de año la presencialidad rozó el 68 por ciento, 12 puntos por debajo la cifra fijada por Sacyl, pero también es cierto que casi 13 puntos por encima de finales 2021, cuando se cerró con un 55,46 por ciento. Es más, si se retrotraen las estadísticas a principios de 2021, en plena sexta ola de COVID y con los contagios disparados, la recuperación es aún más significativa, ya que en ese momento la atención el cara a cara médico paciente no llegaba al 33 por ciento, un 41 por ciento en los pueblos y un 26 por ciento en las ciudades.

El reto no era fácil, con una pandemia y sus efectos colaterales aún latentes y en un momento en el que la falta de médicos de esta especialidad se agudiza. En el resultado final también ha pesado el aumento de las visitas domiciliarias, incluidas en la actividad presencial, que han pasado de representar un 1,81 a un 2,37 por ciento. Y en tercer lugar, las ventajas también de la consulta telefónica, que llegó para quedarse, y que más allá de sus sombras está agilizando las consultas médicas para actos muy concretos, como por ejemplo para comunicar al pacientes, el resultado de pruebas, la prescripción e indicación del tratamiento. En diciembre alcanzaron el 31,74 por ciento, frente al 44,51 del mismo mes 2021.

Si se analiza los datos en el territorio, se observa que la evolución de la presencialidad fue al alza tanto en los consultorios como en los centros de salud. Así, al concluir diciembre, las visitas presenciales en el medio rural alcanzaron el 71,5 por ciento, diez puntos más que hace un año, cuando se cerró con un 61,4 por ciento, mientras que en el medio urbano subieron a mayor ritmo, al pasar de representar un 48,9 a un 64,3 por ciento, más de 15 puntos.

En todas las provincias, las consultas presenciales, la piedra angular del acto médico, van saliendo de su letargo, y todas superan el 60 por ciento. Los mejores resultados se observan en las áreas de Salud de Segovia y León, donde alcanzaron el 70,47 y el 69 por ciento, al cierre de 2022, por encima del 61,44 y del 58,27 por ciento con que concluyeron 2021. En esta líneas se encontraron las áreas de Soria, Ávila y Salamanca, con un 68,94 por ciento, un 68,27 y 67,48 por ciento, respectivamente. En todos los casos mejoraron las cifras del período anterior: 59,17 por ciento, 58,47 por ciento y 56,58 por ciento.

Por su parte, el Área de Salud de El Bierzo alcanzó el 65,66 por ciento, frente al 55,12 precedente, y por debajo de esta cifra se encontraron Zamora, con un 64,77 (54,57 por ciento en 2021), cifra muy similar a la de Valladolid Este, con un 64.23 por ciento (46,38 por ciento).

Mientras, en la zona de Valladolid Oeste, las consultas presenciales representaron un 61,28 por ciento, la cifra más baja del global autonómico, aunque partía de un 45,63 por ciento. Palencia también obtuvo datos inferiores a la media autonómica, un 62,87 por ciento, pero subió de manera importante desde el 49,48 por ciento, al igual que la de Burgos, que evolucionó de un 52,43 por ciento, a un 63,82.

La telefónica, adelgaza

En todos las casos, ganaron peso las consultas presenciales sobre el año anterior en claro detrimento de las telefónicas. Las áreas de Valladolid fueron la que lograron recuperar mayor terreno, con hasta 18,27 puntos en el caso de la Este, al evolucionar de 52,07 a 33,8 por ciento. Las atención telefónica en Valladolid Oeste perdió 16 puntos, de 53,24 a 37,22 por ciento, y también es significativa la evolución de Palencia, con una caída de 14 puntos, del 48,83 al 34,77 por ciento.

El resto rondó caídas de entre diez y once puntos, menos el Área de Salud de Segovia, con 9,3 puntos, pero que partía de uno de los datos menores, un 36,4 por ciento, para cerrar 2021 con un 27,11 por ciento, inferior a la media autonómcia. En Ávila las consultas telefónicas restaron 10,64 puntos, de 39,29 a 28,68 por ciento; en Burgos, 11,76, de 45,78 a 34,02 por ciento; en León, otros once, de 40,04 a 29,01 por ciento, y en El Bierzo, 10,9, de 42,82 a 31,86 por ciento. Por su parte, en Salamanca restaron 11,8 puntos, de 41,38 a 29,57 por ciento; en Segovia, 9,29, al pasar de 36,4 a 27,11; en Soria, 10,48, de 38,29 a 27,81 por ciento, y Zamora, once, de 43,02 a 32,02 por ciento.