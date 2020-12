El alcalde acusa al PP de Cacabelos de manipular y aclara que no ha perdido ninguna subvención para el empleo

Junior Rodríguez en una foto de archivo. / QUINITO

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, aclara que en la pasada legislatura -no siendo él el alcalde-, por resolución de alcaldía de fecha 22/5/2019 se solicita al Ecyl subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo para contratar a dos personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y en desempleo, durante 3 meses para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social.

“En julio de 2019, se concede una subvención y no dos como condena el PP, por 10.439,76 €. Meses más tarde se le abona al Ayuntamiento 5.219,88 € en concepto de anticipo por el 50% de la subvención. En junio de 2020, se requiere al Ayuntamiento documentación que justifique la subvención, la cual no se remite porque no se contrató a ninguna persona, instándole si lo estima conveniente a que presente alegaciones y documentación al respecto. En junio del presente año, el Ecyl notifica al Ayuntamiento el inicio de cancelación y reintegro de la subvención. Al día siguiente, el Ayuntamiento alega que no se le notificó la concesión de dicha subvención, solicitando que se le vuelva a conceder la posibilidad de contratar”, explica.

“Finalmente, el pasado 11/8/2020 el Ecyl tras no estimar la alegación y solicitud del Ayuntamiento resuelve la cancelación total de la subvención, reclamando el reintegro de lo abonado más intereses, 5219.88€ + 156.60€ de intereses = 5.376,48 € y no 11.000,00€ como dice malintencionadamente el PP. En dicha notificación se informa sobre la alegación presentada por el Ayuntamiento y de manera literal como sigue: “la notificación de la concesión fue rechazada por Sergio Álvarez de Arriba el 27 de Julio de 2019, titular del BEC conforme a la solicitud presentada. El periodo de contratación subvencionable finalizó el 31 de Diciembre”. Por tanto, pedimos al grupo municipal del PP que no confunda, que tenga más rigor, que se informe antes de acusar y tergiversar, que colabore sin buscar la paja en ojo ajeno cuando tiene la viga en el propio. Hoy nos acordamos de las devoluciones millonarias de las subvenciones por el Museo Arqueológico y el Recinto Ferial, donde se mezcló una mala gestión con el tacticismo político electoral calculado”, manifiesta Junior Rodríguez.

“No podemos pasar por alto lo ridículo que les parece la propuesta del equipo de gobierno para que de manera pionera, sin competencias y sin recursos se pueda seguir ayudando en lo posible a pymes, autónomos y comerciantes ante el COVID 19. 34000€ para comenzar es más que nada, y que ustedes no votaron a favor ni para incluirlo como punto del orden del día del Plenario.

Tampoco podemos pasar por alto el dato sesgado que facilitan de incremento de paro, en los últimos 12 meses del 10%, con la única intención de dañar y quemar más si cabe al equipo de gobierno… quizás lo confunden con el del conjunto de Castilla y León donde gobiernan y donde tienen las competencias en empleo. A pesar del aumento del paro por la pandemia en el país y más en un municipio eminentemente de servicios como es Cacabelos y donde la hostelería y la restauración son claves, no se llegó a esa cifra vertida con brocha gorda y todo ello a pesar de que la Junta de Castilla y León sigue sin implicarse con el sector”, concluye.