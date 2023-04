El alcalde de barrio de Ozuela responde a las acusaciones de UPL sobre las antiguas escuelas

Dictinio Arias señala que no se permitió a la asociación vecinal llevar a cabo obras porque carecían de proyecto y seguro y que esos trabajos corresponden al Ayuntamiento

Ozuela. / Google Maps

El alcalde de barrio de Ozuela, Dictino Arias, ha salido al paso este martes de las acusaciones vertidas por UPL acerca de las antiguas escuelas de la localidad.

“Las antiguas escuelas de Ozuela son un edificio público que ha sido vandalizado, vandalismo que la policía está investigando la responsabilidad de su autoría y que es obvio que, ni la Alcaldía de Barrio, ni la concejalía de Medio Rural, ni el Ayuntamiento de Ponferrada tienen responsabilidad, como no la tienen los propietarios de las muchas fachadas y locales de Ponferrada que se ven afectados por actos vandálicos. No se puede poner un policía detrás de cada ciudadano”, señala Arias.

“En cuanto al uso de la parte superior de las antiguas escuelas: evidentemente, no se va a dar permiso a una asociación para arreglar la parte superior y engancharse a la línea eléctrica para usar herramientas y aparatos, sin seguro y sin un proyecto de obra, como no se le permite a ningún otro ciudadano, y de hacerlo se estaría prevaricando”, considera el responsable.

“Por lo tanto, como alcalde de barrio, me he negado a dejarle la llave de un edificio público para ese objeto. Si hay que hacer obra, la hará el propio Ayuntamiento con el correspondiente proyecto y memoria y con las correspondientes medidas de seguridad, nunca un particular o asociación sin proyecto”, opina Dictinio Arias.

“Como estamos en campaña electoral y la persona que quiere hacer la obra figura de número 4 por la candidatura de UPL, utiliza este asunto para cargar contra un rival político. Habría que preguntarse ¿Qué hacemos si ocurre un accidente? ¿Quién es el responsable por permitir hacer obra sin proyecto? ¿Por qué le permitiríamos a un político hacer obras sin licencia y al resto de los ciudadanos no?”, concluye en su comunicado.