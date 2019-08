El alcalde de Cacabelos anuncia que la próxima semana habrá pleno: “No se puede ningunear al PP, que ha sido el más votado”

A pesar de mostrarse favorable a negociar con el popular Adolfo Canedo, Junior Rodríguez asegura que no habrá gobierno PSOE-PP

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez. / QUINITO

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, adelantó este jueves que la próxima semana habrá pleno, “en torno al miércoles o al jueves”, para tratar de aprobar entre otros asuntos sus asignaciones como equipo de gobierno. En ese sentido ha sido tajante: “No se puede ningunear al PP, que ha sido el más votado”. No obstante, aunque se ha mostrado favorable a negociar con el popular Adolfo Canedo, que según el regidor es el único que le ha “hecho propuestas” y no “imposiciones” como Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos, Junior Rodríguez asegura que no habrá gobierno PSOE-PP.

Los cuatro ediles del gobierno socialista en minoría se repartirán la partida de sueltos de los siete ediles que componían el anterior gobierno municipal. “Vamos a cobrar más porque también vamos a trabajar más”, subrayó poniendo como ejemplo que “se le ofreció a IU y SxC entrar a formar parte del equipo de gobierno y entonces esa partida se repartiría entre los seis o los ocho que fuésemos”.

Por último, ha dejado una vez más la puerta abierta a “acuerdos puntuales” con los grupos de izquierdas “por el bien del municipio” a lo largo del mandato. “Será lo mejor para todos”, concluyó.