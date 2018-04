El alcalde de Cubillos pide a Endesa “responsabilidad social” para una comarca “que tanto le ha dado”

El alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas García, compareció este lunes en la junta de accionistas de Endesa para solicitar a la compañía “una transición energética justa” hacia las renovables, con el mantenimiento de un mix energético en el que el carbón pueda participar para regular los precios y apoyar a territorios como el Bierzo. El alcalde berciano apeló a la responsabilidad social de Endesa con el Bierzo, recordando que la compañía abrió su primera central en esta comarca, “que tanto le ha dado”, con la que mantiene una relación desde hace 70 años.

El presidente de Endesa, Borja Prado, contestó a García que para su empresa la comarca berciana “es importante” y que una de sus prioridades es “la sostenibilidad de la zona”.

Al término de la junta, en respuesta a los periodistas, Prado manifestó que su compañía no va a cerrar ninguna planta “que pueda afectar al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro”, aunque deberán ser rentables, según la agencia EFE. Preguntado sobre qué ocurriría en caso de que una instalación necesaria no fuera rentable, indicó que plantearían al Gobierno que no es rentable y fórmulas para que lo fuera, aunque si eso no ocurre, Endesa no podrá seguir adelante con ella. Asimismo, recordó que Endesa ha invertido 220 millones de euros en su central térmica de As Pontes y en la de Almería invertirá más o menos lo mismo, y en las de Compostilla, en León, y las de Andorra (Teruel) se están estudiando las inversiones, aunque serían similares.

Respecto a cuál es la rentabilidad que tendrían que tener las centrales para que Endesa las mantenga abiertas, Prado señaló que el margen suficiente para cubrir los costes fijos y la amortización de la inversión con una cierta rentabilidad.