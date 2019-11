El alcalde de León llama a la “unidad de acción” de la provincia, Zamora y Salamanca para reclamar una comunidad autónoma propia

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, reivindicó hoy que “León tiene todo el derecho del mundo como reino histórico para tener una comunidad propia”. Durante la inauguración de la Asamblea de Confederación Empresarial de Veterinarios que se celebró en el hotel Conde Luna, el regidor abrió la puerta a plantear, “siempre dentro de la legalidad”, la posibilidad de que “León tenga su propia comunidad autónoma”.

En ese sentido, Diez subrayó que para dar ese paso es necesario “buscar la unidad de acción” y reclamó la implicación de agentes sociales y políticos de las tres provincias integradas en el antiguo Reino -León, Zamora y Salamanca-. “Cuando uno pelea solo es muy difícil”, aseguró el alcalde de la capital leonesa, que pidió dejar atrás las “quejas y lamentos” por las “grandes divergencias en el desarrollo” ocasionado por el encaje en la estructura autonómica de Castilla y León para abrir una nueva etapa.

En la misma línea, Diez consideró que las dos opciones a las que se enfrenta el territorio pasan por “seguir callados y sumisos” o “reivindicar que León ocupe el lugar que le corresponde en este país”. “Nunca es tarde”, remachó el alcalde, que reiteró que “cuando las cosas no funcionan durante tantos años, León tiene que alzar su voz y buscar alternativas para ser reconocida como se merece, es lo correcto y lo justo”.

Anoche, en el programa ‘La Brújula’ de Onda Cero, Díez ya avanzó que la independencia de León es una batalla que no hay que dar “nunca” por perdida, porque si en España hay una comunidad “realmente histórica” es el Reino de León. “No es que nos sintamos en un sentido provincial, es que no queremos sentir ese sentido de Comunidad que nos han impuesto, en el que no se trabajó en la vertebración del territorio, sino en un centralismo absurdo, hipócrita, que, además, no ha llevado nada más que a la pobreza y a la despoblación de un territorio tan importante como es este”, sentenció.

Díez insistió en que Castilla y León está formada por dos regiones, “la región leonesa y la región castellana”. “Los leoneses no tenemos ninguna identidad con la Comunidad Autónoma en la que nos encontramos ahora incluidos. Nos sentimos identificados con nuestra provincia, con nuestro territorio, con nuestra región, la región leonesa”, subrayó.