El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aseguró este lunes que el PSOE “llega tarde” al pedir la reprobación y declaración del exconcejal, Pedro Muñoz, como persona “non grata” tras la sentencia que le condena a 16 años y once meses de cárcel por maltrato habitual y lesiones agravadas a su exmujer Raquel Díaz.

“A buenas horas mangas verdes”, dijo, literalmente, el regidor, quien aseguró que el PP “ya reprobó al señor Muñoz hace muchos años alejándole de sus listas”. “Invito a hacer una reflexión. Estas solicitudes siempre llegan tarde. Un arrepentimiento repentino contrasta con un clamoroso silencio cuando ellos gobernaban en Ponferrada. Pudieron aprobar esta declaración, cosa que no hicieron. No me vale que no había una sentencia porque entonces, por el mismo razonamiento, habrá que esperar a la firmeza de la misma”.

En todo caso el alcalde de Ponferrada aseguró que las sentencias “se acatan y no son objeto de cometario político” y añadió que hay que respetar “las decisiones de los tribunales y no pretender ser revisores políticos de los jueces, como pretenden otros”. En todo caso aclaró que en la normativa que regula el ámbito local no existe esa figura de “persona non grata”.

Por último mostró su cariño hacia Raquel Díaz, a la que le deseó lo mejor y adelantó que el parque de la Concordia acogerá un espacio “de recuerdo y de integración”, aunque no aclaró si será específico sobre violencia de género y se limitó a decir que ofrecerá detalles más adelante.