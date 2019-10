Ramón entiende que su edil y presidente de la Fundación de Deportes recurra la sentencia del Contencioso Administrativo

Iván Castrillo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada y presidente de la Fundación de Deportes. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha conocido este viernes la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la Fundación de Deportes para que sea el Consistorio berciano quien haga frente a los tres millones de euros de deuda pendiente de pagar de la organización y celebración del Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014.

El edil socialista de Deportes y a su vez presidente de la Fundación tendrá que decidir si recurre o no la determinación judicial. Y para el regidor “parece lógico que quien integre una fundación tiene que intentar defender los posibles derechos que tenga su fundación, a pesar de que ya más de una sentencia ha dicho que parece ser que no ha de ser el Ayuntamiento el que abone de manera subsidiaria las cantidades que adeuda la fundación”, manifestó.

En caso de que Iván Castrillo, “máximo responsable de la fundación”, decida recurrir, Olegario Ramón lo tiene claro. “Daremos contestación al recurso en la misma línea que dimos contestación a la demanda, entendiendo que no procede en absoluto esa responsabilidad por parte del Ayuntamiento en virtud de un acuerdo que ya no existe, porque cuando se produjo la revisión de oficio de ese acuerdo significa que ya no existe”.