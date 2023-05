El alcalde de Sancedo desmiente acusaciones del PP sobre la convocatoria del pleno para modificar normas urbanísticas

El alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez González. / QUINITO

El alcalde de Sancedo, Marcos Álvarez, ha negado las acusaciones vertidas por la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Gloria Pérez, en relación a la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar las nuevas normas urbanísticas del municipio. “En el pleno aludido no se aprobaron las normas urbanísticas, si no las modificaciones exigidas por la Comisión Territorial de Urbanismo de cara a que la Junta pueda dar su aprobación definitiva a la nueva ordenación. En cuanto a los tiempos, se convocó tan pronto como se pudo una vez recibimos el informe con dichos cambios, la decisión no tiene nada que ver con las elecciones”, ha aclarado.

“La única intención del equipo de Gobierno es que Sancedo cuente con unas normas urbanísticas aprobadas antes de final de año, ya que hay solicitudes de construcción de vivienda nueva denegadas por no contar con dichas normas y no podemos correr el riesgo de que se cansen de esperar ya que, a nuestro juicio, que se vuelvan a construir casas en Sancedo es un objetivo primordial y muy urgente”, ha afirmado Álvarez.

“En el pleno aludido por la portavoz del PP no aprobamos las normas urbanísticas, ya que estas se aprobaron en el pleno celebrado en noviembre de 2022 y se enviaron a León para su aprobación definitiva, con el aval de dos exposiciones públicas, un amplio consenso vecinal y un reducido número de alegaciones”, ha detallado.

En cuanto al desembolso que ha supuesto para el Ayuntamiento, “la portavoz popular ya preguntó en sesión plenaria por este asunto y se le contestó por parte de la secretaría. En el año 2016, después del oportuno procedimiento de contratación, se adjudicó un contrato de servicios para la redacción de las normas urbanísticas por valor de 14.400 euros más IVA y no se ha gastado más dinero que el que está en este contrato”.

“Los 40.000 euros de los que habla la portavoz popular corresponden a una subvención de la Diputación de León, recibida cuando ella era alcaldesa, para contratar la redacción de unas normas, pero con los que solo contrataron los informes preliminares, así que ella sabrá mejor en qué se gastó”, ha explicado Álvarez. “Nosotros, con 14.400 euros más IVA hemos podido hacer los informes que faltaban (ya que con el tiempo algunos no sirvieron), los planos y la normativa final en su conjunto. Y lo hemos hecho de manera unificada, no partiendo los contratos”, ha asegurado.

Respecto a las declaraciones sobre “la creación y supresión de arroyos o acequias”, el regidor ha asegurado que “como es sabido, ese tipo de referencias las deciden los técnicos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, no los políticos de un Ayuntamiento”. “Una de las razones de que las normas urbanísticas de Sancedo lleven en tramitación tantos años es que se necesitan catorce informes vinculantes y algunos, como el de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, han supuesto la construcción de tres depuradoras de aguas residuales, ya que el municipio carecía de cualquier tipo de depuración porque esas aguas iban directas a un arroyo”, ha añadido.

Por último, Marcos Álvarez ha recordado que “hace diez años que no se puede dar una licencia para construir una casa en Sancedo, y cuando se dan, sean del tipo que sean, se hace apoyándose siempre en los informes redactados por los funcionarios públicos que, en el caso de un Ayuntamiento pequeño como es el de Sancedo, son los del Consejo Comarcal del Bierzo”.