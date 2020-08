El alcalde de Valladolid asegura que es “falso” que esté prohibido fumar en la calle y en las terrazas de la Comunidad

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró hoy que es “falsa” la afirmación realizada ayer jueves por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, asegurando que en la Comunidad está prohibido fumar en la calle y en las terrazas. “Si lo que la Junta quiere es impedir que se fume en terrazas y vías públicas, debe prohibirlo expresamente, pues fumar es compatible con actividades para las que se permite no usar mascarilla”, defiende antes de asegurar que “es preocupante el nivel jurídico de la Junta”.

En un hilo en su cuenta personal de Twitter, Puente desarrolla su argumento, y señala que Igea basa su afirmación en que en la normativa anti COVID solo se exceptúa el uso de mascarilla en la calle en supuestos como situaciones de consumo de bebidas o comida. Acto seguido, el regidor de Valladolid defiende que “la actividad prohibida no es fumar, sino quitarse la mascarilla para otra cosa que no sea comer o beber. De modo que si me quito la mascarilla para fumar, meterme el dedo en la nariz, rascarme, pintarme los labios, etc., me pueden sancionar por no llevarla, no por fumar, etc”.

A su juicio, “fumar es un acto compatible con comer o beber, evidentemente no al mismo preciso tiempo. No se puede ingerir líquido o comida al tiempo que se aspira o expulsa el humo. Sin embargo sí se puede fumar mientras se come o se bebe, de hecho beber y fumar al tiempo es habitual”.

Por tanto, concluye que si una persona pide un café y mientras lo degusta se fuma un cigarro, “supuesto más que habitual, nadie puede sancionarle, pues la actividad fumar no está prohibida expresamente”. “Si me como unas tapas en una terraza y mientras tanto fumo, no estoy haciendo nada prohibido”, añade.

Según explica, en Galicia han prohibido expresamente fumar en las terrazas “porque la actividad que consideran de riesgo para la salud, con razón o sin ella, es la exhalación de humo que pudiera portar partículas víricas y operar como mecanismo de contagio”. “¿Cuánta gente hay en las terrazas a las 12 de la noche bebiendo un copa y al tiempo fumando un cigarrillo? No se les puede multar por fumar y tampoco por no llevar mascarilla porque están bebiendo”, reflexiona.

Puente considera que “no se entiende que en un tema de esta gravedad, se pueda llegar a conclusiones que no tienen ni pies ni cabeza y que un vicepresidente las difunda como si nada, sin que nadie le saque del error”, antes de cerrar su intervención aclarando que él ni fuma ni ha fumado “jamás”.