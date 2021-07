El alcalde de Ponferrada explica que la división en dos lotes del contrato de limpieza y basura es obligado por ley

Trabajadores del servicio de recogida de basuras de Ponferrada / EBD

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada mantuvo este viernes 2 de julio una reunión con el Comité de Empresa de del Servicio de Recogida de Residuos y de Limpieza Viaria. En dicha reunión el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, mantuvo una postura firma ante las dudas de los miembros del Comité de Empresa acerca de la división en lotes —por un lado, la recogida de basuras y por otro la limpieza viaria—.

Ramón ha explicado que “la división en lotes no es una opción si no una obligación que establece la ley de contratos”. El alcalde de la capital del Bierzo ha defendido que esta medida se toma para “evitar pleitos ante el Tribunal de Recursos Contractuales y que nos echen el contrato para atrás como ya ha pasado en Las Rozas y en Torrelodones (Madrid)”. Así las cosas, Olegario Ramón destacada que este “es el mayor problema que tiene esta ciudad. El estado actual del municipio es desastroso y nosotros no vamos a correr el riesgo” de que nos echen el contrato para atrás.

En la misma línea, el regidor de Ponferrada asegura que los trabajadores que ya están en la concesionaria mantienen íntegramente sus condiciones y se subrogan todos sus derechos. Además, Olegario anuncia que habrá 20 trabajadores a mayores en la plantilla y que el servicio que se prestará a partir de ahora será de “calidad”.

Olegario Ramón quiso resaltar la importancia de transmitirle los beneficios de esta decisión a la ciudadanía. “Hay que explicarle muy bien a la ciudadanía cualquier medida de presión porque partimos de estas bases y hay que entender que todas ellas mejoran el servicio en la ciudad y lo sustituimos por uno que era lamentable”.