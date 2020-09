El alcalde recuerda que USE Bierzo “se autoexcluyó del plan de dinamización”

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, salió este miércoles al paso de las críticas del portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, que el pasado lunes acusó al equipo de gobierno de no haber puesto en marcha ninguna medida del Plan de Reactivación del Ayuntamiento. Ramón recordó que “hay momentos en los que es mejor estar callado”, ya que “tanto USE Bierzo como el PRB se autoexcluyeron de la redacción del plan”.

“Ahora dicen que no hemos hecho nada”, siguió el regidor, “pero creo que las medidas más importantes ya se han adoptado, con independencia de que quede mucho por hacer. Las modificaciones tributarias ya se han aprobado, igual que el plan de ayuda al comercio y al consumo“, apuntó, insistiendo en que “es un plan ambicioso en multitud de áreas que en la social está funcionando muy bien, pero aunque aún no se haya cumplido en su integridad sí se han hecho cosas importantes”.

En referencia a las declaraciones de Folgueral afirmando que “Ponferrada está al borde del precipicio”, Olegario Ramón replicó que “Ponferrada estuvo al borde del abismo, y si el bienio hubieran sido cuatro años estaríamos casi barranco abajo. Ahora mismo estamos en una situación dificultosa, pero con gente que tiene claro lo que quiere hacer y que trabaja mucho con el único interes de mejorar la vida de todos los ciudadanos, no solo de algunos”.