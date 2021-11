El Amor Posible¿Quién dijo que el matrimonio no venía con manual de instrucciones?

Los Equipos de Nuestra Señora lanzan una campaña para reivindicar el

matrimonio cristiano como receta para ser felices. es un concepto que Somosunosomostres

quiere recoger la idea de que el matrimonio debe valerse de Dios para hacerlo grande, para

hacerlo fuerte, ya que es cosa de tres y Él lo puede todo. No hay mejor manual, no hay

mejor ayuda. Si Dios está con nosotros,¿quién contra nosotros?

El que algo quiere, algo le cuesta. La sociedad de hoy nos enseña que el esfuerzo y

el éxito van ligados, y lo asumimos así, pero, ¿y ?, ¿lo tenemos con respecto al matrimonio

asumido? ¿somos conscientes de que Amor maduro, el que se escribe con mayúsculas, no

es superficialidad y no sólo emotividad? Esfuerzo, inteligencia y voluntad son ingredientes

de la receta, como en la vida, para estar satisfechos, en definitiva, para .tener éxito

Los Equipos de Nuestra Señora son un movimiento internacional de matrimonios

cristianos que siguen la espiritualidad conyugal que fundó el P. Caffarel en París en 1939 y

ha servido a miles de personas a lo largo de todos estos años y en los cinco continentes.

Esta campaña, a la que puede acceder en es unawww.somosunosomostres.es

invitación a la sociedad en general a que tome conciencia de la importancia de cuidar el

matrimonio, y a la vez, un ofrecimiento del modelo concreto de los Equipos de Nuestra

Señora, como un medio para ayudar a poner a Dios dentro del matrimonio, para querer

más y mejor, y por lo tanto, para ser felices.