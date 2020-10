El Ampa del CEIP Navaliegos, en contra del confinamiento del colegio

"Los niños de Primaria están todo el día con la mascarilla puesta y durante el almuerzo se sientan en sus sillas con su distancia, por lo que no son un contacto estrecho", sostiene

La Asociación de Padres y Madres del CEIP Navaliegos pide calma “ante las noticias surgidas en los medios sobre el confinamiento de los niños que acuden al comedor escolar”. Así, destacan que desde el colegio se aplican las medidas estipuladas por la Junta de Castilla y León para prevenir contagios. “Los niños de Primaria están todo el día con la mascarilla puesta y durante el almuerzo se sientan en sus sillas con su distancia, por lo que no son un contacto estrecho”, indican.

Es por ello que opinan que los niños “lo están haciendo genial y merecen ir al cole”. “Los niños tienen derecho a una educación presencial y son muy responsables y así nos lo demuestran a diario”, apostillan.

De esta manera, el Ampa afirma que contesta “a las noticias surgidas en los medios sobre el confinamiento de los niños que acuden al comedor escolar”. Lo cierto es que los medios lo que han recogido son las críticas y la preocupación de algunos padres y madres que no están satisfechos con la información que se les está dando desde el colegio sobre lo que sucede en el mismo. “No criticamos que haya habido casos de covid, que puede pasar en todos lados, sino que no se nos informara, primero, a los padres de los niños del comedor, de por qué se cambió al personal hace dos días, y ahora, dos días después haya habido que cerrarlo -seguimos sin saber exactamente el porqué-. Segundo, si se cierra el comedor y se confina a sus usuarios entendemos que habrá que contárselo al conjunto de los padres y madres del colegio, ¿no?, no solo a los de los usuarios”, indica una madre.