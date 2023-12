El ‘Andy García’ de las finanzas aparece por Ponferrada

Juan González Herrero y Kelly Galeano en el centro comercial de Ponferrada/ Foto RRSS

“Tres horas duró la detención de Juan González Herrero”, asegura este miércoles el diario El País. “Hace quince días estuvo detenido en Madrid por la UDEF”, afirman desde Subdelegación de Gobierno en León. Sea como fuere, lo cierto el extodo del Grupo Herrero Brigantina hasta hace un año aproximadamente, prestó declaración y fue informado de las citaciones judiciales pendientes, según informan a EBD fuentes de la investigación. “Se le fue retirado el pasaporte y puesta una pulsera telemática”, según un abogado de la acusación particular.

En Ponferrada su presencia, junto a su segunda esposa, la colombiana Kelly Galeano, no ha pasado desapercibida. Han hecho vida normal en lugares públicos y concurridos, de hecho uno de los ahorradores a los que no se les ha reingresado su dinero habría coincidido a las puertas del colegio con González Herrero, llamando a la Policía que no pudo más que comprobar filiación y evidenciar que el Juez Pedraz, encargado a nivel nacional del caso, no ha dictado orden de detención del que fuera llamado ‘Andy García’ de las finanzas.

Como se recordará, el año mágico de Juan Herrero comenzó con un fastuoso congreso multitudinario en Valencia, equipo del que era copatrocinador, en el que anunció su inminente salida a bolsa. A partir de entonces, los problemas y la presunta estafa piramidal se le vino abajo. Nada ha sido verdad desde entonces. Los rumores interesados de abogados ávidos de clientes, exageraciones en el botín esquilmado a trabajadores propios y ciudadanos honrados, publicaciones sin contrastar la mayoría de las veces… dan para un libro, una crónica de un supuesto desfalco de aproximadamente 15 millones de euros.