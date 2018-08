Ponferrada inicia la gestión del TUP, “único servicio en el que participa una empresa de Ulibarri”

Imagen de archivo de un autobús urbano de Ponferrada. / QUINITO

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha querido aclarar a través de comunicado la información publicada este viernes por la cadena Radio Bierzo de la Ser, y de la que se hizo eco este medio, en la que, citando unas grabaciones tomadas por la UDEF e incluidas en el sumario de la Operación Enredadera se desprende que el empresario berciano encarcelado José Luis Ulibarri habría presionado a la administración local para dejar desierto el contrato de la basura que anuló a FCC el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Según el comunicado, “queremos dejar muy claro lo siguiente”:

1º. Desde la llegada de este equipo de gobierno al Ayuntamiento de Ponferrada se han hecho todos los contratos sujetos a lo que la Ley marca, con absoluta transparencia y legalidad, sin que la alcaldesa ni el equipo de gobierno hayan cedido nunca a la presión de ningún grupo mediático o empresarial.

2º. Este Ayuntamiento no ha realizado ningún contrato con el grupo de empresas al que se alude en la información. Y queremos aclarar, que habiendo concurrido a varias ofertas públicas, nunca se le ha adjudicado por no haber cumplido los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de las ofertas.

3º. Queremos recordar que en el pleno de febrero de 2017 se anuló el contrato de la mercantil FCC y se ordenó convocar la mesa de contratación para repuntuar las valoraciones realizadas en 2014 según ordenaba la sentencia judicial. En marzo de 2017 se reunió la mesa de contratación en la que los dos concejales del grupo popular votaron a favor de la adjudicación del contrato de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines a la mercantil Urbaser, siendo ratificado en el pleno celebrado el 18 de julio de 2018, únicamente con los siete votos a favor del grupo municipal del Partido Popular, y tres en contra, dos de Ponferrada en Común y uno del PRB, y las demás abstenciones de PSOE, Use Bierzo, Ciudadanos y Coalición por El Bierzo. No obstante, aunque somos conscientes de que no es un contrato bueno para la ciudad, tanto por la duración de 20 años como por la calidad del servicio, no se puede ir en contra de las normas de contratación fijadas en el pliego de condiciones del año 2014 redactadas por el anterior equipo de Gobierno del bipartito.

4º. El único servicio municipal en el que participa una empresa del Sr. Ulibarri en nuestro municipio es el del TUP. Un servicio heredado desde el año 2012, y que tras varios reconocimientos extrajudiciales de crédito -2013, 2014, 2015, 2016 y 2017- con reparos de intervención y secretaría, y con el objetivo de dar una solución a un problema enquistado desde hace seis años, el pasado miércoles 8 de agosto el concejal de Movilidad y Transportes, firmó la orden para iniciar la tramitación de expediente para la gestión directa por parte del Ayuntamiento del servicio de Autobuses Urbanos de Ponferrada para su aprobación y debate en el pleno ordinario de septiembre.

5º. Por último, todo el mundo sabe en esta ciudad, y especialmente consciente de ello son los medios de comunicación, que la alcaldesa y el grupo de concejales del Partido Popular no han gozado ni gozan de un trato favorable por parte de las empresas de comunicación del Sr. Ulibarri.