El Ayuntamiento adquirirá un nuevo camión para los bomberos de unos 400.000 euros

Los bomberos de Ponferrada honraron a su patrona este 8 de marzo. / Frr

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, anunció este domingo que la Corporación estudia comprar en el presente ejercicio 2020 un camión de bomberos que costará 400.000 euros. “Tenemos que llegar a la plantilla ideal” y “tenemos que ir renovando la flota”, dijo Cartón, quien no pudo concretar los planes del Equipo de Gobierno al no conocerse todavía la cifra del convenio con Diputación (ni siquiera cuál será el ratio que se manejará en dicho acuerdo, explicó). Cuando se conozca el detalle definitivo de los parques de la Junta, desde el Ayuntamiento “podremos valorar con cifras reales, después de que nos den el área de influencia nuestra; sin saber eso, no podemos dar cifras porque nos equivocaríamos seguro”, explicó el concejal.

Estas declaraciones se realizaron justo antes de un servicio religioso en honor a la patrona de los Bomberos al que acudieron varios miembros del Pleno, entre ellos el alcalde. Para Olegario Ramón, la situación de los bomberos mejoró “en parte con esos 10 interinos” que va a consolidar. “No se puede hacer un gran esfuerzo en la formación de un bombero y luego arriesgarse a que saquen una plaza fija en otra ciudad” y se vayan, explicó el alcalde. Para el regidor, “hay que aspirar a tener una dotación mayor” y recordó los planes del Equipo de Gobierno para aumentar con 7 plazas en el turno libre los efectivos del cuerpo de bomberos próximamente. De esa manera, se alcanzarían los 38 – 39 efectivos, una situación, en palabras del alcalde, “razonable aunque hay que aspirar a mejorar”.

Olegario Ramón aseguró que la negociación con la Diputación “va por buen camino” y se va a llegar a un acuerdo. Según el alcalde ponferradino, el ente provincial “es consciente de que necesita ese servicio” y de que el Ayuntamiento “sólo quiere cubrir los costes”. Para el regidor de la capital berciana, Ponferrada afronta esta negociación “con voluntad de ayudar, como siempre lo ha hecho el servicio de Bomberos de Ponferrada con la comarca”.

Para el Jefe de Bomberos, Oliver Bao, la plantilla mínima que necesitan para poder prestar un servicio adecuado a la zona que asigna lo que se conoce del nuevo plan estaría en 43-44 efectivos. Este numero sería alcanzable, en su opinión, pues se mostró seguro de que cuando se alcance un acuerdo con la Diputación, la Corporación municipal “podrá hacer un esfuerzo extra”.