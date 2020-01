El ayuntamiento de Bembibre limpia los depósitos de agua tras encontrarse “con un escenario dantesco”

El Ayuntamiento de Bembibre está procediendo en esta semana a la limpieza de los depósitos municipales de agua. “Hay que recordar que, el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular había firmado un contrato de mantenimiento que, aunque no lo pareciera, incluía la limpieza de los depósitos municipales de agua, un contrato que suponía un gasto anual de unos 50.000 euros para las arcas municipales sin que dicho mantenimiento se estuviese llevando a cabo”, señalan desde el equipo de gobierno.

También señala que, “preocupado ya en nuestros años como oposición del estado de estos depósitos, cuya limpieza requerimos en numerosas ocasiones en las comisiones de obras sin que se nos hiciese el menor caso”, ha procedido a la no renovación de dicho contrato de limpieza y mantenimiento, siendo dichos trabajos asumidos por el propio Ayuntamiento y desempeñados por el personal municipal. “Una vez ordenada por el concejal de obras esa limpieza nuestros trabajadores se han encontrado con un escenario dantesco, lleno de suciedad, de montañas de carbón, de basura…¿Cómo no va a salir el agua sucia en Bembibre? Lo que no entendemos es como no hemos cogido, incluso, alguna enfermedad”, añaden.

En esta semana se finalizará la limpieza de los depósitos, “lo que supondrá un importante saneamiento de nuestras aguas gracias al trabajo responsable y diligente de nuestro personal municipal que además de asegurarnos la limpieza de manera regular de estas instalaciones supone un ahorro de 50.000 euros para los vecinos de Bembibre”, apostillan