El Ayuntamiento de Cacabelos, pendiente de un último informe para decidir el futuro del velatorio

Junior Rodríguez, alcalde de Cacabelos / QUINITO

La ubicación de un nuevo velatorio en Cacabelos está pendiente de un último informe, según aseguró este jueves el alcalde, Junior Rodríguez, que manifestó su apoyo a los ciudadanos que el pasado mes de noviembre llevaron a cabo una protesta por la construcción del mismo en el casco urbano. “Como ciudadano no me gusta nada, pero como alcalde me tengo que ceñir a la ley y no ir en contra de los informes técnicos”, aclaró el regidor.

Rodríguez explicó que el velatorio está contemplado en la ley como ‘servicio de equipamiento’, por lo que no habría impedimentos legales para su ubicación en el casco urbano, aunque también aseguró que desde la asociación de vecinos “están buscando la forma de solventarlo”. El equipo de gobierno cacabelense pidió “paciencia” a la espera de recibir ese último informe, aunque insistió en que, si bien las normas urbanísticas no prohíben la construcción del velatorio en el emplazamiento actual, “si podemos hacerlo, llevaremos a pleno posibles modificaciones a esas normas”.