El Ayuntamiento de Cacabelos rechaza un Pleno extraordinario que pedía la oposición

A su juicio, las materias que se pretendía tratar, en plena polémica por la situación del Museo Arqueológico no son competencia del Pleno

Junior Rodríguez, alcalde socialista de Cacabelos. / EBD

El Ayuntamiento de Cacabelos ha comunicado en la mañana de este miércoles 11 de marzo que desestima “la celebración del Pleno Extraordinario solicitado [por Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos el 26 de febrero], por no ser posible, conforme a la fórmula jurídica que ustedes han utilizado, sin perjuicio de que lo soliciten de otra forma”. Según afirman en dicha resolución, los que se pedía tratar son “asuntos que no son competencia del plenario”.

Según el comunicado, la petición de dimisión de la Concejala de Urbanismo, medio ambiente, cultura, patrimonio y turismo es “una decisión que sólo le corresponde a ella” y que se trataría de un “ruego”. Estos se leen en la última parte de un pleno y, como recuerdan en el comunicado, “no se votan”.

También consideran “ruegos” el relativo a la recuperación de la página en Facebook del museo MARCA que se siga, en dicho museo, la misma política que en los años anteriores. Para el Ayuntamiento, mantener una línea de funcionamiento en el museo o “una o varias páginas Web de servicios municipales” es competencia del actual equipo de Gobierno.

Respecto a que “las futuras bases de contratación del personal MARCA, no perjudiquen a los trabajadores”, aseguran que la contratación de personal no son competencia de plenos ni son un ruego al equipo de gobierno. “La competencia es irrenunciable por el órgano que la tiene atribuida, y en su ejercicio debe someterse al principio de legalidad”. En cuanto a la contratación de personal, que los partidos de la oposición pedían que fueran aprobadas por el Pleno, el Ayuntamiento remite a la legislación para, asegurar, que una vez más esa cuestión no compete al Pleno.