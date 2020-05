El Ayuntamiento de Fabero celebra la buena acogida de su oferta de parcelas para construcción

Estatua del Minero en Fabero. / QUINITO

El Ayuntamiento de Fabero se muestra gratamente sorprendido por la buena acogida que ha tenido su oferta de cuatro parcelas a 3.000 euros para la construcción de nueva vivienda, una iniciativa lanzada por el Consistorio para atraer y asentar población en el municipio.

En apenas una semana desde su publicación ya se han recibido más de una decena de contestaciones interesándose por los terrenos, un número que sigue creciendo y que, según la alcaldesa, Mari Paz Martínez, “no es problema, porque tenemos más parcelas”.

Martínez está convencida de que el proyecto “va a salir adelante” y remarca que para el municipio “es importante asentar población, incluso de Ponferrada, que no está tan lejos. Se puede vivir en Fabero y trabajar allí. Al final se trata de calidad de vida”. En este sentido, la alcaldesa señala que “en los pueblos no se ha vivido de igual manera la cuarentena que estando encerrado en un piso. Por ejemplo, no hemos abierto aún los parques porque no es necesario, tenemos grandes espacios naturales al lado”.

Locales para emprendedores

Mari Paz Martínez también constató el interés despertado por la oferta de alquiler de locales a bajo precio para la instalación de empresas, aunque matizó que “tenemos que estudiar bien las propuestas, porque no vale todo. Es un proyecto para generar puestos de trabajo con pequeñas empresas, pero no para utilizar los locales como almacenes”.