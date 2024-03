El Ayuntamiento de Ponferrada celebra la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer sin la presencia de Vox

Morala asegura que no existe "ningún motivo especial" por el cual no se convocó el Consejo Municipal de las Mujeres, alegando que "para celebrar este día tampoco existe una necesidad absoluta"

El Ayuntamiento de Ponferrada acoge la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer. / CC

A las 10:00 horas de este viernes el salón de plenos del Ayuntamiento de Ponferrada ha acogido la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer. Ha sido la concejala de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, la encargada de leer el texto, consensuado tanto por la mayoría de fuerzas políticas de Ponferrada (a excepción de Vox) como por la Federación Española de Municipios y Provincias a la que están adheridas casi todos los partidos políticos a nivel nacional.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha manifestado la “importancia” de celebrar este día “por su trascendencia y por el grado de compromisos que tenemos que manifestar no solo un día como hoy sino todos los días del año”. “El compromiso con la lucha por la igualdad efectiva debe ser un motivo de trabajo, una realidad cotidiana más allá de cualquier evento o celebración en particular, que por cierto, es importante también”, señalaba.

“Estar aquí hoy todos juntos en el salón de plenos con amplia representación de los grupos políticos que conformamos la corporación -Vox no acudió al acto-, creo que es lanzar un mensaje de unidad frente a una realidad que no podemos negar”, apuntaba el regidor, a la vez que lamentaba que “todavía hay mucho que trabajar en materia de igualdad”.

Sobre por qué no fue convocado el Consejo Municipal de las Mujeres, Morala no ha señalado “ningún motivo especial”, alegando que “para celebrar este día tampoco existe una necesidad absoluta”. “Creo que el manifiesto que se ha leído goza con un consenso muy amplio no solo de las fuerzas políticas de Ponferrada, sino a nivel nacional”, justificaba, “con eso es suficiente para entender un texto que recoge toda la sensibilidad y sentimiento de la sociedad ponferradina”.

Los puntos violeta en las fiestas de la Encina

Al respecto de la polémica que suscitaron los puntos violeta en las anteriores fiestas de la Encina de Ponferrada, Marco Morala ha querido dejar claro que “en ningún momento se quitaron, lo que se hizo fue ampliarlos, que no solo se atendiera a víctimas de violencia de género sino de todos los delitos”.

En esta línea, el alcalde de la capital berciana ha adelantado que para las próximas fiestas de la Encina “se va a disponer de puntos de atención a todas las víctimas de todos los delitos”, pues “tenemos que ser una sociedad amplia, no limitarnos solo a esos delitos”.