El Ayuntamiento de Ponferrada espera que las cámaras de control del tráfico de zonas peatonales empiecen a funcionar con el presupuesto

A la derecha, las nuevas cámaras en el acceso desde la rotonda del Crucero

El Ayuntamiento de Ponferrada espera que las cámaras de control del tráfico de zonas peatonales empiecen a funcionar después de la aprobación del presupuesto municipal de 2020. El concejal de Seguridad, José Antonio Cartón, manifestó a este medio que “antes de mediados de año” estarán en marcha.

En estos momentos, y desde que se desactivaron los bolardos, el número de vehículos que circulan por zonas no pensadas para el tráfico como la calle del Reloj es elevado. “Puede pasar casi cualquiera que tenga autorización”, subraya el edil, que reconoce, no obstante, que la Policía Municipal vigila y sanciona a aquellos que no la tienen y también pasan porque “el suelo de esas calles no está preparado para asumir mucho tráfico rodado. Se estropea”.

El nuevo sistema de cámaras controlará el acceso por las matrículas de los vehículos. El equipo de gobierno anterior constató en 2018 que la onda corta con la que funcionan dichas cámaras daba problemas de conexión, por lo que se pasaría a utilizar fibra óptica, con el retraso que ello supondría. Lo que “en principio” no iban a ser “más de dos meses” son ya dos años. Las macetas continúan siendo la medida más efectiva para prohibir el tráfico en las calles peatonales en fechas de máxima afluencia de público.

La medida no ha estado exenta de polémica y se llegó a vincular con la trama de corrupción Enredadera que investiga precisamente la adjudicación de este tipo de servicios en otros ayuntamientos de España. En el pleno de agosto del mismo año, el entonces portavoz del grupo municipal Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, se interesó por la retirada de una partida presupuestaria dedicada a las mencionadas cámaras de vigilancia, sobre las que los socialistas ya había sembrado sospechas. Fue en ese momento cuando la exalcaldesa Gloria Fernández Merayo señaló a la en su momento portavoz de Ciudadanos, insinuando que de alguna manera la idea de las cámaras había sido suya, mientras Rosa Luna protestaba fuera de micrófono y advirtió en su segundo turno de palabra: “señora alcaldesa tenga cuidado de a quién señala que esto no ha hecho más que empezar. Ojalá llegue donde tenga que llegar”.