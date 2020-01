El Ayuntamiento de Ponferrada niega haber dado permiso alguno a la central de biomasa de Compostilla

Central de biomasa de la red de calor de Ponferrada en Compostilla / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada ha salido al paso de las acusaciones de falta de transparencia vertidas por la Asociación de Vecinos de Compostilla en relación con los trámites, permisos y autorizaciones de la red de calor y de la central de biomasa ubicada en este barrio.

En este sentido, el Consistorio recuerda a los vecinos que todas las licencias, autorizaciones y permisos fueron otorgados por el anterior equipo de gobierno y que el actual todavía no ha firmado el contrato de suministro de calor a los edificios municipales, un contrato que “sólo se firmará si resulta ventajoso para las arcas públicas, que es tanto como decir para los vecinos de Ponferrada”. En cualquier caso, ni siquiera se ha elaborado un borrador de dicho contrato.

De este modo, desde el Ayuntamiento consideran que la asociación vecinal “incurre en un grave error” al afirmar que el Consistorio no ha notificado ningún nuevo permiso o autorización, ya que, de hecho, no se ha concedido ninguno, “así que no ha habido ninguna falta de transparencia”. Del mismo modo, admite que los vecinos están en su derecho de acudir al Comisionado de Transparencia, pero no vertir acusaciones “que no se sustentan en argumentos ni pruebas jurídicas”.