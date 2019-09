El Ayuntamiento dialogará con los propietarios a los que debe pagar 10 millones en expropiaciones

El alcalde asistió este domingo a las fiestas de San Andrés de Montejos.

El Ayuntamiento de Ponferrada abrirá un proceso de negociación y diálogo con los propietarios de terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana de 2007 calificaba para usos dotaciones pero que finalmente no han sido utilizados. Los propietarios, a los que una sentencia acaba de dar la razón, habían pedido la expropiación, pues no han podido utilizar sus parcelas para otro uso que fuera el contemplado en el plan y además han seguido tributando por ellas como suelo urbano a pesar de ser, en muchos casos, rústico. De no llegar aun acuerdo, el Ayuntamiento deberá abonar en conjunto 10 millones de euros. “El plan de 2007 era desproporcionado”, destacó hoy en San Andrés de Montejos, a cuyos festejos asistió, el alcalde, Olegario Ramón.

De esta manera, Ramón coincide con lo señalado hace unos días con USE Bierzo, que pide una revisión del Plan que se creó “en base a un planteamiento expansivo que triplicaba la ciudad en un momento en el que comenzaba una crisis a nivel mundial”.

Sobre San Andrés de Montejos, el alcalde señaló que se está acondicionando la subida al cementerio y que también, con cargo a los remanentes, se arreglará el camino del Chicón. Asimismo, se revisarán algunos problemas del abastecimiento.

En el medio rural, el Ayuntamiento también reparará la carretera de Lombillo a Molinaseca y pedirá a la Diputación que haga lo propio con la carretera de los Barrios.