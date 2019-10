El Ayuntamiento estaría dispuesto a asumir el coste de la mejora de las telecomunicaciones en Peñalba

No obstante, Olegario Ramón recordó que hay un compromiso de la Junta y la Diputación para llevar a cabo esta actuación

Las llamas consumen una vivienda en Peñalba de Santiago. / EBD

Tras el incendio acaecido en la noche de este miércoles en Peñalba de Santiago, que calcinó una casa y parte de otra contigua, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, incidió en la necesidad de mejorar las telecomunicaciones en esta zona del municipio, una situación que tildó de “impresentable”, y manifestó que el Ayuntamiento estaría dispuesto a correr con el coste de la actuación, aunque recordó que tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación de León se comprometieron a hacerlo “el pasado 8 de septiembre, día de La Encina, en el salón de plenos. Pero claro, hay situaciones que son de cierta urgencia y esta es una de ellas”.

Ramón aseguró que “90.000 euros es una inversión importante para el Ayuntamiento y no tanto para las instituciones superiores”, pero “si éstas no cumplen su compromiso, será la infantería institucional (el Ayuntamiento) el que se haga cargo”. Eso sí, habrá que esperar a la aprobación de los presupuestos municipales de 2020 para consignar una dotación económica, ya que “si no se hizo con los remanentes fue por ese compromiso firme tanto de la Junta como de la Diputación de inversiones en este tipo de actuaciones”.

Por otro lado, el regidor ponferradino quiso poner en valor la actuación de los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional y la Policía Municipal para sofocar las llamas en Peñalba, donde se vivieron “situaciones de tensión” durante la noche hasta que pasadas las dos de la madrugada el fuego se dio por controlado. Olegario Ramón puso el acento en la rápida intervención de los bomberos, que “recibieron el aviso a las 20.24 horas y a las 20.59 estaban entrando en Peñalba, que es prácticamente el tiempo que necesita un turismo”. “En este caso”, aseveró, “la inexistencia de esas infraestructuras no evitó la actuación relativamente rápida”.

El alcalde, que estuvo presente durante las labores de extinción, afirmó que “la iglesia no corrió peligro en ningún momento, pero sí hubo momentos de tensión y miedo a que no se pudiera atajar el fuego en la segunda vivienda y se extendiese al resto de casas”.