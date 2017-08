El concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, ha informado que el Ayuntamiento de Ponferrada está estudiando la construcción de una mini ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) para Espinoso de Compludo, al objeto de mejorar la calidad de su agua. “Es Espinoso hay un problema desde hace muchos años, que es que cuando llueve fuerte el agua no llega en el estado que debería”, señala. “De ahí que estemos valorando una ETAP. Tiene un importante coste pero el proyecto está sobre la mesa”, apostilla.

Sobre los lodos de estos últimos días, el edil explica que al vaciarse el tanque, dado el importante consumo del fin de semana debido a la gran afluencia de personas por las fiestas, los arrastres de lodos atascaron conductos y tuberías. No obstante, el edil indica que el lunes se limpió el depósito, que se ha ido surtiendo con agua transportada por los vehículos de Aquona, empresa concesionaria del Servicio en el municipio.

Con relación a las quejas de la asociación para el desarrollo sostenible del Valle del Oza (Adesvo), que denuncia que el Ayuntamiento no está respetando el caudal mínimo ecológico del río Oza, desamparando a las pedanías que no disponen de agua suficiente para el regadío de huerta, todo ello con la “connivencia” de la CHMS, Mendo es tajante: no tienen una base real. “Se está respetando escrupulosamente, otra cosa es que no haya agua. La sequía está bajando los caudales de los ríos y secando manantiales, y la situación parece que no va a mejorar al menos a corto plazo”, manifiesta. Por ello pide responsabilidad en el consumo y recuerda el bando municipal emitido en julio en el que se pide que el agua se destine al consumo humano y no a usos como el llenado de piscinas, riego de huertos y jardines, lavado de vehículos etc.