El Ayuntamiento insta al Gobierno a proyectos de I+D+i y de desarrollo territorial en Ciuden

Planta de Desarrollo de Tecnologías y actual sede de Ciuden, en Cubillos del Sil

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado este viernes, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Ciudadanos, instar al Gobierno central al desarrollo de proyectos de I+D+i en la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), a propuesta del grupo Ponferrada en Común (PeC). De acuerdo a la misma moción, defendida por el portavoz de la formación, Miguel Ángel Fernández, se solicita que la Ciuden “retome su trabajo en materia de desarrollo territorial” (una línea de actuación eliminada tras la llegada al Gobierno central del PP en 2011) y aumente su labor “en la recuperación medioambiental de áreas degradadas por la minería, a través de ‘Ciuden Vivero’, con sede en Igüeña”.

La moción dio lugar a un intenso debate, en el que la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, acusó al PSOE de un doble juego “en materia de minería y descarbonización”, mientras el portavoz socialista, Olegario Ramón, le recordó que los proyectos de investigación para la captura de CO2 de Ciuden no solo se refieren a las emisiones producidas por el carbón sino por todas las energías fósiles, y que estos proyectos entran en el proceso de búsqueda de alternativas en la llamada transición energética.

A continuación, PSOE y PP se enzarzaban también en un discusión sobre la fundación, después de que Ramón acusará al PP de haber acabado “con el mejor proyecto para el desarrollo del Bierzo”, y el portavoz del PP, Ricardo Miranda, le emplazara a ver si “realmente” el nuevo Gobierno nacional va a impulsar la fundación.

En la misma sesión plenaria se aprobó, por unanimidad, una moción, a propuesta del PRB, defendida por su portavoz, Tarsicio Carballo, para solicitar a Endesa que cubra el canal que discurre entre las calles Obispo Osmundo y Cruz Miranda y que proceda a soterrar el entubamiento sobre el Boeza. “Ese canal da muchos beneficios a Endesa, pues se aprovecha para generar electricidad en el pantano de Cobas, en Galicia -los impuestos se pagan allí-, pero Endesa no revierte ni una parte de esos beneficios en la ciudad; ni han sido capaces de dar agua para regar Toral y Rimor”, destacó Carballo.

También fueron aprobadas por unanimidad dos moción de CB: la primera pidiendo a la Junta los informes que desaconsejan el traslado de la Cruz de Peñalba desde el Museo de León al Bierzo y la segunda solicitando al Ministerio de Cultura “una investigación real sobre el estado cruz y una evaluación sobre la negativa de la Junta al traslado”, tal y como explicó el portavoz de la coalición, Pedro Muñoz.

En la reunión se aprobó la modificación estatutaria del consorcio universitario del centro asociado de la UNED en Ponferrada ara adaptarlos a la nueva ley del régimen jurídico del sector público. Asimismo, se dio el visto bueno al punto ‘Aprobación de la política ambiental del Ayuntamiento de Ponferrada’ para poder adaptarse a una nueva normativa ISO y renovar las certificaciones de calidad. Se trata de un trámite necesario, al que deberán seguir la aprobación de dos auditorías, una interna y otra externa, que marcarán el trabajo a realizar en esta materia.

USE realizó al término de la sesión un ruego a la alcaldesa para que, “de una vez por todas”, según destacó su portavoz, Samuel Folgueral, se proceda a organizar el tráfico en el casco histórico -y en general en todos los lugares donde conviven vehículos y peatones-, donde desde hace dos años no funciona el acceso restringido, “primero por los pivotes -el sistema se cambió-; y ahora no sabemos porqué”.