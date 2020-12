El Ayuntamiento recuperará 800.000 euros del IVA abonado y repercutido por Pongesur

Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada recuperará 800.000 euros del IVA abonado y repercutido por Pongesur, según han informado fuentes municipales en base a la consulta realizada el pasado 6 de octubre a la Dirección General de Tributos. Ésta ha emitido un informe vinculante sobre la sujeción del IVA de transmisión de la totalidad del activo de la sociedad mercantil Pongesur S.A. a favor del Consistorio por disolución de aquélla.

Dicho informe concluye que la transmisión que se va a producir no constituye una transmisión de empresa en los términos que recoge la Ley del IVA al carecer Pongesur de personal propio y que no todo el activo transmitido está sujeto al IVA, estando exentos del mismo lo terrenos que no alcanzan la condición de solar.

El impuesto sería repercutido por Pongesur, sociedad mercantil a extinguir, asumiendo el Ayuntamiento la actividad económica delegada y el patrimonio vinculado a la misma, para atribuirla a una unidad funcional legalmente configurada (Patrimonio Municipal de Suelo), independiente y autónoma de la actividad administrativa ordinaria. En esta operación de trasmisión, el Ayuntamiento solicitará la devolución anticipada del IVA soportado y repercutido por la sociedad, recuperando en su totalidad la cantidad repercutida, que asciende a unos 800.000 euros.