El Ayuntamiento y la junta vecinal de Peñalba esperan que la solución definitiva de acceso a la localidad se tome este mes

De I a D, la concejala de Cultura de Ponferrada, el exedil de Seguridad y la alcaldesa pedánea de Peñalba dan cuenta de cómo están los accesos a la localidad ponferradina. / QUINITO

El exconcejal de Seguridad de Ponferrada, Ricardo Miranda, la concejala de Cultura, María Antonia Gancedo, y la alcaldesa pedánea de Peñalba de Santiago, Susana Rodríguez, han dado una rueda de prensa conjunta este miércoles para informar sobre cómo están ahora mismo los accesos a la localidad berciana, qué plazos barajan la Junta de Castilla y León y la Diputación de Léon para dar una solución definitiva a los accesos afectados por los corrimientos de tierra y aclarar la petición de abandonar la asociación de los Pueblos más Bonitos de España.

En cuanto al primer aspecto, cómo están los accesos a Peñalba, Rodríguez lo ha dejado claro “de las tres opciones que tenemos las tres están mal”. La antigua pista por San Cristóbal “no existe”, reconoció Miranda. “Los desprendimientos han hecho que desaparezca el trazado que había. Hasta que no se afiance la montaña no se puede volver a trazar pero se hará”, asegura para tranquilidad de los vecinos de la localidad. Por otro lado, la carretera principal de acceso se está terminando de limpiar por la Diputación provincial y “nos dicen que esta semana quedará totalmente limpia y abierta. No obstante, en caso de que haya previsión de lluvias torrenciales se cerraría otra vez por precaución”, adelantó el edil. Y, la tercera vía de acceso, la pista por el Alto de la Cruz que conecta con la carretera del Morredero, “se está trabajando en ella para dejarla accesible a todos los vehículos. Tardarán unos quince días en asfaltarla pero ahora mismo es por donde entramos y salimos del pueblo”, resumió la pedánea.

En la última reunión mantenida entre las tres administraciones implicadas en la resolución de los problemas de acceso a la localidad ponferradina, los expertos se comprometieron a dar una solución definitiva “en unos días. Esperamos que esté ya este mes”, declaró Miranda. Como medida de presión para agilizar las tomas de decisión, los vecinos pidieron hace unas semanas abandonar la asociación de los Pueblos más Bonitos de España, “nunca quisimos irnos realmente, estamos orgullosos de pertenecer a ella pero fue una medida de presión para que nos escucharan. ¿Para qué queremos tener un cartel que ponga que somos un pueblo bonito si la gente no puede venir a visitarnos o la que viene se queda atrapada en el pueblo? “, reconoció la alcaldesa pedánea.

La concejala de Cultura lamentó que se hicieran esas manifestaciones públicas y que llegasen a medios nacionales porque “dañan la imagen del pueblo. Es muy importante para nosotros estar en esa asociación pero es una pena que solo salgamos por cosas malas. El próximo 22 de septiembre se va a celebrar en Peñalba el encuentro de la región norte de los Pueblos maás Bonitos de España y esperamos con ello salir reforzados”, concluyó.