Presentación de la competición Final Four Junior que se disputará este fin de semana en Ponferrada. / QUINITO

El Baloncesto Ciudad de Ponferrada sueña con la Final Four Junior. La capital del Bierzo acogerá este fin de semana largo, de sábado a lunes, la competición en la que se enfrentarán con Valladolid, Tormes y Agustinos por conseguir una de las dos plazas para el Campeonato de España, que se disputará en Extremadura del 6 al 12 de mayo. El objetivo para los blanquiazules está claro, “ganar” los máximos partidos posibles “o perder de poco”, subrayó el entrenador del equipo base, Luis Daniel Enríquez.

La competición, de todos contra todos, se presenta reñida aunque Enríquez defiende las posibilidades de los bercianos. “Tenemos, físicamente, el mejor equipo de los cuatro pero técnicamente aún nos falta”. Los partidos arrancarán a las 16:30 horas del sábado con el debut en casa del Baloncesto Ponferrada junio y el Tormes. “De los cuatro, el Valladolid es el equipo más regular pero va a estar muy reñido. El que tenga la plantilla más unida y sus actores secundarios sumen será el que gane porque primeros espadas, jugadores destacados, tenemos todos y lo sabemos”, subraya.

Ésta es la primera vez que los junior ponferradinos se clasifican para la Final Four, y la cuarta para el Baloncesto Ciudad de Ponferrada, por lo que la directiva del club no duda en afirmar que “(la categoría junior) son el mejor equipo de base que tiene el Bierzo ahora mismo. Lo vamos a dar todo y si no llegamos (al campeonato de España), mala suerte”.