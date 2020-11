El Banco de Alimentos del Sil reconvierte su Gran Recogida en una petición de donativos

No llevarán a cabo su habitual campaña con voluntarios debido a las circunstancias sanitarias sino que se podrá ayudar con una aportación económica en caja

Gran Recogida 2019 del Banco de Alimentos / QUINITO

El Banco de Alimentos del Sil no celebrará este otoño una campaña de recogida de donaciones al uso. Las condiciones sanitarias no permiten que el modus operandi de esta ONG pueda llevarse a cabo. Por lo general, el Banco de Alimentos sitúa a sus voluntarios tras la línea de cajas de los supermercados y cadenas de alimentación. Son visibles a la entrada y reciben lo que los clientes quieran comprar para ellos una vez se ha efectuado el pago. En esta ocasión, han entendido que no es conveniente tener a sus voluntarios en dichos puestos, recoger los alimentos que otras personas han tocado y meterlos en las cajas.

Por ello, van a estrenar un sistema de donaciones nuevo. Será, de nuevo, en los supermercados y cadenas de alimentación. Todas ellas, pues ninguna de las que operan en Ponferrada ha querido quedarse fuera de la iniciativa. La colaboración con el Banco de Alimentos de quienes quieran vehicular hacia esta institución sus solidaridad se hará en la caja mediante una aportación de dinero, la que se quiera, que se sumará al monto total del tíquet de compra.

Lo que se recaude en cada cadena de alimentación se gastará en adquirir productos de primera necesidad no perecederos, pues tales son los que distribuye el Banco de Alimentos del Sil, en ese mismo supermercado.

De esta manera, quienes entiendan necesario aportar su granito de arena, o su paquete de arroz, a una causa solidaria, podrán hacerlo una vez más en esta campaña de la que se beneficiarán los más necesitados.