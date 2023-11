El Bembibre HC ficha a Beatriz Várzeas

El Bembibre HC ha anunciado la incorporación de Beatriz Pereira Várzeas, jugadora portuguesa, a su plantilla para reforzar el equipo en el próximo partido. Esta adición se produce ante las posibles ausencias de algunas jugadoras debido a lesiones o sanciones. Beatriz cuenta con una amplia experiencia en el hockey patines y conoce bien la competición española.

Los inicios deportivos de Beatriz se remontan a temprana edad, cuando comenzó a patinar a los seis años en el HC Mealhada, donde permaneció hasta su mayoría de edad. En Portugal, pasó por varios equipos que contribuyeron a su desarrollo como jugadora de alto nivel. Su trayectoria incluye participación en la Final Four de la Taça de Portugal con el CP Vila Boa do Bispo, además de representar al Distrito de Aveiro con el AP Aveiro, con el que ganó un Interregiones.

Beatriz llegó a España de la mano del CD Patín de Berenguela, con el que compitió en la Final Four para ascender a la OK Liga Iberdrola. Posteriormente, se unió al HC Borbolla y luego al CP Esneca Fraga, donde experimentó una temporada exitosa en la OK Liga Plata Femenina, ganando todos los partidos y logrando el ascenso a la OK Liga Iberdrola. Además, tuvo la oportunidad de competir en la Copa de la Reina durante su segunda temporada con el CP Fraga.

Para esta temporada, Beatriz Várzeas se encontraba sin equipo, tomándose un tiempo de descanso antes de unirse al Bembibre HC. La jugadora lucirá el dorsal número 78 en su nuevo equipo. Desde el Bembibre HC, le han dado una cálida bienvenida y le desean una exitosa temporada en el club, así como una excelente adaptación a Bembibre.