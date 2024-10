El Bembibre Hockey cae ante el Coruña en un partido de dos caras

El Bembibre Hockey sufrió una dura derrota por 1-6 ante el Coruña Femenino, en un encuentro que mostró dos versiones del equipo local.





En la primera parte, las Águilas ofrecieron una imagen aceptable, compitiendo de tú a tú contra un equipo que no tardó en poner a las bercianas en su sitio. A los cinco minutos, el último fichaje de las coruñesas, Inés Severino, abrió el marcador tras un asedio sobre Tapia, quien no pudo detener el segundo intento. A partir de ahí, el partido se mantuvo equilibrado, con oportunidades para ambos equipos, hasta que Anna Bulló amplió la ventaja para las gallegas con un 2-0 que no reflejaba del todo lo visto en el campo.





Sin embargo, las locales respondieron rápidamente. Solo cuarenta y un segundos después del segundo tanto visitante, Laura Porta recortó distancias. Un robo de Claudia Sanjurjo en su propia pista permitió a Porta avanzar por la banda derecha y definir con precisión ante la portera italiana Viky Caretta. Con 2-1, el Bembibre H.C. se fue al descanso con buenas sensaciones y la esperanza de remontar.

El panorama cambió radicalmente en la segunda mitad. El equipo dirigido por Carlos Figueroa salió con un juego más lento y menos preciso, lo que permitió al Coruña Femenino dominar con claridad. En solo tres minutos, las gallegas anotaron dos goles más, obra de Muñoz y Franci, para poner el marcador en 1-4, cuando aún restaban diez minutos de juego. Aprovechando el desconcierto de las bercianas, Paz y de nuevo Muñoz sentenciaron el partido con dos goles más en apenas dos minutos.

Con la moral baja y sin recursos tácticos, el Bembibre H.C. terminó deambulado por la pista del Bembibre Arena, incapaz de hacer frente a un rival que demostró su nivel europeo. Aunque hubo algunas llegadas en ambas porterías, el marcador no se movió más, dejando claro que el Coruña Femenino impuso su jerarquía.





El próximo fin de semana, las bercianas tendrán la oportunidad de buscar revancha cuando visiten al Coruña en su pista de Riazor.