El Bembibre Hockey Club incorpora a la joven portera Florencia Triviños

El Bembibre Hockey Club ha anunciado la incorporación de la portera italo-chilena Florencia Triviños Balboa, de 17 años. Triviños, nacida en Santiago de Chile el 1 de octubre de 2006, acaba de finalizar el Bachillerato y tiene planes de cursar un ciclo superior de deportes (TSEAS).

Triviños comenzó su carrera deportiva en el club Thomas Bata de Chile, donde consiguió varios campeonatos en diferentes categorías. Su talento le llevó a formar parte de las selecciones juveniles de Chile, participando en la Sub 17 y, posteriormente, en la selección absoluta. Ha estado patinando desde los cuatro años, alternando entre el hockey sobre césped y, por casualidad, descubrió el hockey sobre patines, deporte del que se declara apasionada.

Antes de unirse al Bembibre H.C., Triviños jugó en 2022 en el HC Ponteareas de Vigo, en la OK Plata Femenina, enfrentándose al Bembibre en dos ocasiones. Aunque su equipo perdió ambos encuentros, la joven portera demostró su talento y potencial.

Carlos Figueroa, entrenador del Bembibre H.C., comentó sobre la incorporación: “Flo es una joven portera que viene a trabajar con nosotros porque sabe que estamos haciendo una buena labor. No viene con ningún objetivo concreto de jugar en algún puesto, sino a mejorar y aprender. Si en algún momento se la necesita para jugar, ya se verá. Ella conoce la OK Liga Plata Femenina, pero deberá trabajar mucho para estar al nivel de la OK Liga Iberdrola. Es una categoría muy exigente y Flo viene a perfeccionar su juego y posición. Tiene mucho futuro, al igual que nuestra juvenil Emma López. Ambas tienen un techo de mejora muy alto y podrían ser piezas clave en un futuro.”

Por su parte, Florencia Triviños expresó: “Mi decisión de venir a Bembibre ha sido principalmente para buscar mi crecimiento como portera y como deportista. Sé que es una categoría muy exigente y me esforzaré por estar a la altura. Daré el máximo por representar de la mejor manera a este club, a su gente y a todo lo que conlleva. He estado varias veces en Bembibre y el ambiente que se respira es espectacular, espero que nunca se pierda.”

Triviños llevará el dorsal número 61 en su nueva etapa con el Bembibre H.C., equipo que la recibe con entusiasmo y altas expectativas para su desarrollo en el hockey sobre patines.