El Bembibre Hockey Club vence al CP Alcobendas

B.H.C. / Mila

Las Águilas vuelven a sonreír después de doblegar a un CP Alcobendas que hizo una vuelta entera sin ceder un solo punto. La victoria por 1-0 en el Manuel Marqués B de Bembibre este domingo, dio muestra de la dificultad que tuvo el partido. Dieciocho partidos hicieron falta para que las madrileñas volvieran a saborear la derrota en liga, más de una vuelta invictas. Previamente al partido, todo se veía gris oscuro. Juanita, con los dedos de un pie en carne viva, Pía saliendo de la recuperación de su lesión en el codo, la ausencia de la juvenil Julia que mermaba la rotación y Majo con problemas físicos. Todo eran noticias agrias días antes de un partido que se presentaba crucial para aspirar a lograr el título de liga.

Enfrente un equipo dirigido por Sergio de la Rosa, que a cada partido, se acercaba más al Bembibre H.C. El sábado consiguió vencer al Berenguela en su partido aplazado, esos puntos valieron para llegar a Bembibre con un punto por delante de las Águilas. Pero si algo tiene éste equipo berciano, es que se muestra como irreductible a las adversidades, creciendo de manera que se agiganta. El partido fue todo un lujo de detalles técnicos, ayudas defensivas, rotaciones mareantes y duro, muy duro. No todo se ve, pero se percibe en los gestos de las jugadoras al recibir el golpe. Lágrimas, dolor y juego muy físico que igualaron a duras penas las de Don Carlos Figueroa.

Juanita apareció diez minutos antes del comienzo y con ganas. Majo y Pía olvidaron el dolor y centraron su esfuerzo en parar y jugar respectivamente. Transiciones rápidas pero dos buenas defensas sobre la pista. En el minuto 10:40, Mili vio la única tarjeta azul del partido. Esto la llevó al banquillo dos minutos y concedió una falta directa para la mejor artillera del Alcobendas, Castelao. Tensión palpable y su disparo lo rechazó una enorme Majo, para alegría de la torcida local y de sus compañeras. No hubo tregua y así se llegó al descanso, con un empate a cero que valía para el Alcobendas que se mantenía dos puntos por encima del Bembibre H.C.

Comenzó la segunda parte y la gente todavía estaba saboreando el café o refresco del bar, cuando tras un disparo frontal de las Águilas, lo desvía oportunamente Mili, marcando el primer y único gol del partido, minuto veintiséis. Pero toda una parte quedaba por delante para reír y relajarse. El juego berciano se pausó para alargar las posesiones, ampliando la circulación a lo ancho y largo de la parte de ataque, defendiendo con orden y serenidad. Majo fue un bastión en la portería que bien pareció un pulpo, todo eran manos y pies para desviar los disparos madrileños.

Subió la intensidad en el juego el equipo visitante, entrando en la faceta de desquiciar al rival, metiendo palo, patines, codos y todo lo necesario para romper la concentración de las locales. No lo consiguieron pero hubo avisos para la defensa local, con dos largueros y un poste, aviso que hizo centrar la defensa en evitar disparos lejanos para que no hubiera desvíos de bola. Con un público entregado hasta el final, se contó la última decena de segundos para saltar a la algarabía en un pabellón que volvió a llenarse. Esta victoria acerca al título de liga a las Águilas que dependen de sí mismas.

El entrenador de las bercianas, Carlos Figueroa, aseguraba que "hoy ha sido un partido épico porque nosotras no contábamos con algunas jugadoras. Pía sale prácticamente de la lesión y aún no tiene fuerza suficiente en el brazo y ha jugado todo el partido, mostrando su saber estar. La que me ha sorprendido horrores es Juanita. No contábamos con ella después de la grave quemadura que ha tenido en los dedos de su pie, que viéndolo daba miedo. Ha venido y jugando ha sido un valladar, siendo el pulmón del equipo y sabiendo donde ponerse en los momentos importantes. No puedo olvidar a Majo, que ha estado sensacional, parándolo todo. Mili ha estado muy acertada metiendo el stick lo justo para que la bola se desviase hacia la red. Mili nos da un trabajo nada vistoso y muy oscuro, y cuando no está, se nota mucho. El resto del equipo ha cumplido a la perfección sabiendo lo que nos estábamos jugando. Nos quedan todavía tres partidos que van a ser tres finales y no podemos perder ningún punto, ya que el golaverage particular favorece al Alcobendas. Me quedo con la actitud de mis jugadoras, que día tras día, trabajan para mejorar, pero esto es deporte y no siempre es justo, unas veces se gana y otras no. El público nos ha dado alas y jugando en nuestra pista, ha sido una victoria épica".