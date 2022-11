El Bembibre Hockey golea al colista

BHC - Mila.

El Bembibre Hockey Club sigue sumando triunfos y este domingo, ante el CD Aurrerá, logró otros tres puntos que siguen dejando a las águilas en la cima de la clasificación. Una victoria por 9-1 ante un equipo colista que aguantó once minutos, justo el tiempo en que Pía Sarmiento empezó su show. El primer gol del partido llegó en el minuto 11, con Pía como protagonista. El 1-0 campeaba en el marcador del pabellón Manuel Marqués B y las alavesas mantenían el tipo, forzando a las bembibrenses a defender con acierto. En el minuto 14, llegó el resto de goles de la primera parte, penalti marcado por Pía, gol de Mili Yacanto y de nuevo Pía, dejaban el enfrentamiento sentenciado con un claro 4-0 que dejaba bien claro que no iban a dejar lugar a sorpresas.

Los siguiente minutos previos al descanso, no hubo goles, pero sí oportunidades para ambos contendientes, obligando a las porteras a lucir sus reflejos para dejar las cosas como estaban. Con ese resultado se llegó al intermedio. Después del tiempo de descanso, enfriando el pulso y aclarando ideas, se dio lugar a la continuación del partido y a los seis minutos del comienzo de la segunda parte, otra vez Pía batía la portería del CD Aurrerá. Pero tras el 5-0, en los siguientes tres minutos cayeron otros tres goles, algunos casi seguidos. Pía marcaba el 6-0 y Juanita Alzate se sumó al festival goleador, con dos goles seguidos. El 8-0 daba una pausa en las acometidas bercianas.

Carlos Figueroa daba entrada a tres juveniles a la vez junto a Pía Sarmiento sobre la pista del Manuel Marqués. Parecía que se contenía el aluvión de ocasiones y goles, pero no paró la mejor goleadora de la competición y marcó el 9-0 en el minuto 38, cerrando así su cuenta particular de seis goles. Se estabilizó el juego, volviendo las porteras a ser protagonistas y a falta de dieciocho segundos para el final, un penalti a favor del Aurrerá, decretado por el colegiado, lo transformó Elaia Haro. Un 9-1 final contundente, refrendando el buen momento de forma de un equipo que domina la Ok Plata Liga Femenina con mano de hierro.