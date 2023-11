El Bembibre Hockey ya sabe ganar en la OK Liga Iberdrola

Bembibre Hockey. / Rodo López

El Bembibre Hockey marcó un nuevo hito en su corta historia este sábado tras lograr su primera victoria en la OK Liga Iberdrola. Las Águilas se impusieron en la pista del colista, Alcobendas, por 3-4 con sendos dobletes de Beatriz y Gisela en la octava jornada de la competición liguera en la máxima categoría nacional.

Las bercianas dominaron por completo en la primera parte y a los cinco minutos ya mandaban en el marcador gracias al primer gol de Beatriz Várzeas, que repetiría diez minutos después para poner el 0-2 con el que se llegó al descanso gracias al buen hacer de Fer Tapia en la portería del Bembibre.

Tras el descanso, Gisela logró el 0-3 finalizando una buena combinación con Pía, pero inmediatamente el Alcobendas recortaba diferencias. No se pusieron nerviosas las bembibrenses, que un minuto después ponían el 1-4 con un nuevo tanto de Gisela. En los últimos minutos apretó el Alcobendas, que logró marcar dos goles para mantener el suspense hasta el final, aunque la victoria acabó viajando al Bierzo.

Enfado del entrenador del Bembibre Hockey

Ese final no le gustó nada al entrenador del Bembibre Hockey, Carlos Figueroa, que terminó “muy enfadado por la actitud de mi equipo al final del partido. De ir ganando con claridad por 1-4 a pedir la hora a menos de dos minutos para el final. No se puede tolerar esta falta de competitividad, de compromiso y de concentración. Es intolerable que un equipo se olvide de quién es, olvide de dónde viene y olvide dónde está. Esta es la OK Liga Iberdrola, donde están las mejores jugadoras del mundo, o casi todas, y el equipo está aquí y si quiere jugar esta competición debe comprometerse desde el inicio de la semana en los entrenamientos y dar el doscientos por ciento en cada partido”.

Figueroa insistió en que “hay un proyecto en marcha y la que quiera jugar que se lo gane, la que quiera pasar el rato, que se quede en casa. Este es un proyecto que cuesta mucho sacrificio, donde hay gente que se esfuerza y que ha puesto su tiempo y dinero en lograr algo bonito e interesante. Toda jugadora que se precie, vestirá la camiseta, no hay otra opción”.