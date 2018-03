El Bembibre no puede ante el poderío del Cristo (1-2)

El Atlético Bembibre perdió por la mínima 1-2 ante el Cristo ante la mayor pegada de los palentinos. La clave estuvo en los primeros minutos donde los visitantes se colocaron con 0-2 en el marcador. En el 5 llegó el 0-1 por medio de Adri que encaró muy bien a Omar y su disparo toco en un defensa y le fui imposible al guardameta berciano poder llegar para evitar el tanto. Tres minutos después nuevo jarro de agua fría para los de Ministro. Viti controló un rechace en la frontal tras un saque de esquina y mandó un gran zapatazo a la escuadra derecha de la portería de Omar. Las cosas se ponían muy mal para los rojiblancos pero estos no se rendían. En el 33 otra mala noticia con la lesión de Isma. Tuvo que entrar en su posición Prada. Con 0-2 se alcanzó el descanso del choque.

Sólo empezar la segunda parte movió ficha Ministro realizando el segundo cambio. Se fue Cubero y entró Coco. En el 53 estuvo a punto de poner la puntilla para el Cristo Zubi pero el balón se fue al palo. Los del Bierzo Alto no se rendían y buscaban el gol para acortar distancias. En el 64 estuvo a punto de marcar Coco pero no tuvo fortuna. Hubo que esperar hasta el minuto 74 para ver el tanto de las águilas rojiblancas. El tanto fue transformado por Willy tras saque de esquina muy bien botado por Óscar. El cabezazo en el primer palo del jugador del Bembibre fue muy bueno y sirvió para poder acortar distancias en el marcador 1-2. Antes el colegiado había perdonado a los palentinos la expulsión de Adri después de una dura entrada sobre un rival. Los bercianos siguieron apretando pero el marcador no se movió. La opción más clara fue a falta de cinco minutos para 90 cuando Samu Bugallo estuvo a punto de batir la portería del Cristo no estuvo acertado en la definición. Se le fue muy arriba. Fue una pena pero al final se mantuvo 1-2. Nueva derrota del Bembibre que se queda con 28 puntos en la clasificación en la zona media baja de clasificación. El próximo fin de semana tocará derbi provincial con enfrentamiento ante la Virgen del Camino en la capital de la provincia.

BEMBIBRE: Omar, Tano, Isma (Prada min.33), Espi, Cubero (Coco min.46), Samu, José (Samu Bugallo min. 59), Willy, Marcos Fdez, José Manuel, Óscar. Entrenador-Ministro.

CRISTO: Rubio, Álex, Viti, Garci, Calzado, Abajo, Zubi, Ivi, Torres (Jaime min. 69), Adri (Kike min. 84), Álvaro (Pelayo min.56). Entrenador-Jonathan Prado

GOLES: 0-1 min.5 Adri, 0-2 min. 7 Viti, 1-2 min.74 Willy.

ÁRBITRO: Daniel Gómez Esteban. Asistido por Mario García Pérez y Antonio Molares Fernández. Vieron cartulinas amarillas Samu, Óscar, Zubi, Ivi, Adri, Kike.

INCIDENCIAS: Partido disputado en La Devesa de Bembibre correspondiente a la 28ª jornada del Grupo Octavo de la Tercera División.