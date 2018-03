El Bembibre vuelve a perdonar y no pasa del empate ante La Virgen del Camino (0-0)

Virgen del Camino- Bembibre

El Atlético Bembibre volvió a perdonar y no paso del empate 0-0 en el derbi provincial ante la Virgen del Camino. Los del Bierzo Alto fueron los grandes dominadores del encuentro a pesar de las dificultades que provocaba la mucha agua acumulada en el Campo de los Dominicos.

Los primeros minutos estuvieron muy disputados y hubo que esperar al minuto para ver la primera ocasión para los rojiblancos. Buena jugada de Coco e Ivanildo evitó el gol pero en el rechace Jesús remata a gol pero el asiste levantó el banderín y dejó anulada la jugada. Dos minutos más tarde la tuvo muy clara José Manuel. El esférico salió desviado cerca del palo. Con este resultado se alcanzó del descanso del choque.

Sólo empezar los segundos 45 minutos el dominio siguió en manos de los de Ministro. En el 56 lo intentó Cubero pero no estuvo fino en la definición. En el 78 tuvo que volver a intervenir Ivanilado. Jugada de Coco que llega Óscar y este no puede batir la portería local. A falta de cuatro minutos para el 90 segundo tanto anulados para los bercianos. En esta ocasión fue para José Manuel. Aún tuvo oportunidad el Bembibre de ganar pero un lanzamiento de Cueto se le fue al larguero. Al final a pesar de la superioridad de las águilas el marcador no se movió. Los bercianos se tuvieron que conformar con el empate 0-0 y se quedan en la decimotercera posición con 28 puntos. En la próxima jornada en La Devesa partido ante el Unionistas.

VIRGEN DEL CAMINO: Ivanildo, Chaly, Negral, Víctor (Franco min.58), Rabanal, Porfirio (Esaú min.67), Aarón (Pereira min.77), Ramonín, Dani Martínez, Cristian, Fraguas. Entrenador-Roberto Carlos Martínez.

BEMBIBRE: Omar, Tano, Cubero, Espi, Isma, Prada (Bugallo min.86), Willy, Cueto, Jesús (Óscar min.60), José Manuel, Coco. Entrenador-Ministro

ÁRBITRO: Juan Bustos (Zamorano). Asistido por Rodrigo Gonzalo y Pedrón Alfonso. Amarilla al jugador del Bembibre, Tano.

INCIDENCIAS: Partido disputado en Los Dominicos y correspondiente a la 29ª jornada del Grupo Octavo de la Tercera División. El terreno de juego se encontraba en malas condiciones para la práctica del fútbol a causa de las lluvias caídas en las últimas horas.