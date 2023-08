El berciano Alfredo Quintana representará a España en el Europeo Máster de Pescara (Italia)

Alfredo Quintana Gutiérrez con la equipación española para el europeo

El atleta villafranquino, Alfredo Quintana Gutiérrez, ha sido seleccionado para representar a España en el próximo Campeonato Europeo Máster que se llevará a cabo en Pescara, Italia. El evento deportivo está programado para el 21 de septiembre y congregará a atletas de alto nivel provenientes de toda Europa.

Este berciano, oriundo de Villafranca del Bierzo, ha demostrado su destreza y dedicación en el ámbito del atletismo durante el pasado año, y su participación en el Europeo Máster es un reflejo de su arduo trabajo y gran fondo físico. El atleta competirá en las disciplinas de 100 y 200 metros lisos de atletismo, buscando dejar en alto el nombre de España y llevarse a casa el reconocimiento en estas pruebas de velocidad y ya con vistas al próximo mundial. "Es increíble, jamás me hubiera imaginado que con 45 años conseguiría algo así" cuenta Alfredo para este periódico.

De hecho, aunque toda la vida lleva disfrutando del deporte, "realmente llevo compitiendo en atletismo sólo un año", ya que la mayor parte de su tiempo la dedica a su ocupación de profesor en el colegio la Inmaculada. Admite que "es duro compaginarlo, entreno antes de entrar en el colegio y dos veces por semana voy por las tardes a Valdeorras", aunque no se queja "lo estoy disfrutando muchísimo, es emocionante que mis hijos y alumnos puedan seguirlo y verlo, me anima a seguir".

Una historia que se aleja de la de sus rivales y compañeros, la mayoría exatletas que llevan en el deporte de competición gran parte de su vida. Su inicios en esta modalidad comenzaron con una aplicación del móvil, Strava, gran conocida entre los aficionados al running, "el año pasado me la descargué y empecé a notar que hacia muy buenos tiempos en los tramos cortos, tenía facilidad para entrar entre los primeros del ranking". Un día, en una comida con colegas de triathlon le muestra sus tiempos a Miguel Martínez Basurco, "uno de los mejores atletas que ha salido de esta comarca, fue él quien me dijo que con estos tiempos podría competir".

Impulsado por Basurco, y yendo "medio en broma" realiza un test y el club gallego Adas o Barco lo ficha, "ese mismo fin de semana ya estaba compitiendo en la confederación gallega". Así, en cuestión de semanas compite en el autonómico y se lleva en pista al aire libre el plata en 100 y 200 metros. "Lo celebré muchísimo, para mi fue algo increíble, y ya me picó para el nacional". Dicho y hecho, ya que durante el pasado mes de junio acabó en los nacionales celebrados en Jaen, donde llegó a semifinales. Aquí la falta de experiencia le jugó una mala pasada al adelantarse por milésimas en la salida, "me eliminaron por salida nula". Un despiste que no le impidió el pase para el europeo de Italia.

"Es increíble poder calentar con gente que admiro tanto ,ya que soy un gran seguidor del deporte desde hace muchos años", asegura entusiasmado. El próximo objetivo podría ser los mundiales que se celebrarán el año que viene en Suecia "y hasta lo que aguante el cuerpo".

Desde el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, se ha emitido un mensaje de felicitación y ánimo a Alfredo, reconociendo su esfuerzo y destacando su papel como embajador deportivo de la localidad. Su participación en el Europeo Máster de Pescara es un hito significativo en su carrera y un motivo de orgullo para la comunidad de Villafranca del Bierzo y de la propia comarca.

El Campeonato Europeo Máster en Pescara promete ser un evento emocionante y altamente competitivo, por lo que Quintana ya se encuentra preparándose para esta cita.

