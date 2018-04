El berciano Nicolás Puente escribe “De amor, desamor y otros demonios” desde Alemania

Nicolás Puente, berciano nacido en Dehesas “la madrugada de un 27 de febrero de 1963”, recuerda. “Acompañado desde mi infancia por la permanente presencia en el horizonte de las Médulas: montañas heridas y horadadas por los romanos en su afán de llevarse hasta la última pepita de oro. Los prados verdes, los árboles frutales, las hortalizas, el aroma del trigo, la cebada y el centeno… Olores, sabores, sensaciones todas que ha ido formando mi sensibilidad y mantienen viva desde la lejanía la añoranza”, escribe desde Alemania donde reside.

Su obra trayectoria se reduce a un libro, “Cuentos de Navidad”, publicado junto con Paqui Valenzuela, e “Historias y poemas que yacen”, —”si han logrado salvarse de los traslados—, por cajas, disquetes y cuadernos desperdigados entre Alemania y España”.

Del primer poemario, “De amor, desamor y otros demonios”, ha dicho Paqui Valenzuela que “el autor nos desgrana la relación que mantiene con las personas que transitan por su vida. En cada una de sus cuatro partes nos permite entrar, —desde diferente perspectiva—, en su intimidad y descubrir los detalles de lo cotidiano”.

Amor, es la palabra que mejor define a todos los poemas. El amor en cuanto entrega total hasta la pérdida de uno mismo. “Toda tú y todo yo en este ahora, / embarcados juntos en la vida / que nos conduce hacia un nosotros paso a paso; como dolor que brota de la ausencia o la pérdida: no he aprendido todavía que no estés; como grito ante la injusticia: Y ya de pie, frente a tu estúpido altar de hombre / preguntaré: ¿Era necesario?; como remanso de paz en las personas que sostienen el día a día: Huele a pan el horno, el hogar, la vida / y a besos las palabras”.

Todo el libro mantiene un tono confidencial e íntimo, tan característico de la poesía contemporánea y tan importante para el autor, que no se concibe a sí mismo sin el contacto con el otro. Solo esa relación nos salva: “necesitamos entrelazar los dedos a otros que nos recuerden la condición de lo que somos”

“Siendo cuatro visiones diferentes del amor, no son contradictorias: todas ellas tejen y entretejen el vivir cotidiano de cada persona y lo conforman, lo convierten en carne, como le dice a su hija en el poema que cierra el libro: Amar es ir acumulando cicatrices, / ir poniendo puntos de sutura”.

El libro se puede conseguir en cualquier librería o a través de la web de la editorial http://peripeciaslibros.es/libros/de-amor-desamor-y-otros-demonios/