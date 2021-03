El Bergidum tendrá taquilla nueva en primavera

El espacio de la cafetería del Teatro Bergidum está siendo objeto de trabajos para reconvertirlo en la nueva taquilla. / FM

La nueva taquilla del Teatro Bergidum de Ponferrada estará lista para mediados de la primavera. Los trabajos de adecuación del espacio de la cafetería convertirán ese lugar en punto de información cultural y de venta de entradas. Será un “espacio acogedor”, han explicado desde el Ayuntamiento, con una taquilla “más abierta, más amigable” y “más a la europea”.

El cambio no irá más allá de retirar el mobiliario de cafetería, la antigua barra será el mostrador de la nueva taquilla. Se respetará la estructura del espacio, diseñado por Andrés Lozano, aunque se cambiará la función, tras estar sin servicio de cafetería durante largo tiempo y concluirse que no se necesitaba: hay otros bares y cafeterías por la zona y no entra en la intención del Ayuntamiento hacerles competencia.

Para abril o mayo, estarán finalizados los trabajos y se habilitará el espacio de la antigua cafetería para la venta de entradas, la obtención de información cultural y la socialización, cuando esta vuelva a ser posible.

Esta obra, junto a la puesta en marcha de un servicio de audición que facilitará el seguimiento de las obras a las personas duras de oído y la nueva página web son algunas de las mejoras que desde la Concejalía de Cultura se han impulsado recientemente en el teatro de la capital berciana.