El Bierzo acoge nueve cursos de verano de la Universidad de León en Ponferrada, Camponaraya y Villafranca

Camponaraya, Ponferrada y Villafranca del Bierzo se convertirán en los próximos meses de julio y agosto en las sedes universitarias de nueve cursos de verano de la Universidad de León en el Bierzo “Son cursos dirigidos a toda la sociedad en general, a quien quiera aprender más sobre las temáticas que se abordan”, destacó el vicerrector de la ULE para el Bierzo, José Ramón Rodríguez, durante la presentación del programa a los medios de comunicación, al tiempo que destacó que se trata de una oferta consolidada.

Ponferrada

Así, Ponferrada acogerá cuatro cursos, el primero el V Summer Course en ARS y Workshop de investigación: ‘ARS y Salud. En-REDando en el Camino de Santiago’ (1,5 créditos ECTS), que tendrá lugar del 8 al 10 de julio en el Museo de la Radio. Sus objetivos son proporcionar conocimientos y estrategias para diseñar la pregunta de investigación desde la perspectiva del análisis de redes sociales, planteando uno o dos proyectos de participación conjunta, tal y como explicó su directora Pilar Marqués Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud (Ponferrada), en la Universidad de León.

La capital del Bierzo también será la sede ‘Destinos turísticos sostenibles: de la atracción a la seducción’, del 15 al 17 de julio, en la sede de la UNED (1 crédito ECTS); ‘Plantas medicinales, aromáticas y condimentarias: usos y recursos para la dinamización socioeconómica, segunda edición’, del 16 al 19 de julio, en el Museo de la Radio (1,5 créditos ECTS); y ‘Cultura Maker, de la Teoría a la Práctica’, del 26 al 28 de julio, en La Fábrica de la Luz – Museo de la Energía (1 créditos ECTS).

Este último curso está organizado tanto por la ULE como por la UNED y el Museo de la Energía, donde se impartirá, todo ello con el objetivo de acercar la cultura ‘Maker’ a la sociedad. La cultura maker es un movimiento urbano, que representa la cultura DIY (Do it your self o Hazlo tú mismo) hacia lo técnológico: impresión 3D, diseño de circuitos para uso personal, reparación o recuperación de los bienes de consumo… Así lo explicó su director, Enoc Ablanedo. El curso contará con ponentes de fama nacional e internacional.

Camponaraya

El Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de Camponaraya acogerá del 9 al 12 de julio el primero de los cursos de verano que se celebrarán en la comarca. ‘Enoturismo e interpretación del patrimonio: un maridaje de éxito para la cultura del vino’ concederá un conocimiento más amplio sobre el terruño y la viña a los asistentes y 1,5 créditos ECTS a los matriculados. Según explicó Toñi López, una de las organizadoras, el curso está destinado a estudiantes y profesionales interesados en el sector turístico que deseen desarrollar su actividad profesional en el ámbito del enoturismo en bodegas, complejos enoturísticos, viñedos, granjas escuela, etc. Sus objetivos son dar a conocer los aspectos importantes necesarios para la gestión y planificación de la oferta enoturística y experiencias en destinos enoturísticos consolidados y en vías de desarrollo y desarrollar habilidades específicas para la creación de experiencias y actividades interpretativas y culturales de calidad en torno al vino, entre otros

Villafranca del Bierzo

Y, por último, Villafranca del Bierzo acogerá otros cuatro cursos: ‘Patrimonio natural y cultural del Bierzo (IX). Un espacio para la ciencia’, del 5 al 7 de julio en el Teatro Villafranquino (1 crédito ECTS) y ‘XXXIII Curso Internacional de Composición, Interpretación y Dirección de Orquesta de Villafranca del Bierzo 2019: Composición’, del 4 al 10 de agosto, ‘XXXIII Curso Internacional de Composición, Interpretación y Dirección de Orquesta de Villafranca del Bierzo 2019: Interpretación’, del 4 al 17 de agosto’ y ‘XXXIII Curso Internacional de Composición, Interpretación y Dirección de Orquesta de Villafranca del Bierzo 2019: Dirección de Orquesta’, del 11 al 17 de agosto, estos tres últimos en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, el aula de cultura Divina Pastora y el Teatro Villafranquino por 2, 3 y 2 créditos ECTS respectivamente.

Estos no serán los únicos cursos de verano en la provincia. Para obtener la información completa del total de los cursos programados hacer clic en este ENLACE