El Bierzo con perro: la guía definitiva

Tanto en invierno como en verano, el Bierzo es un lugar fantástico para viajar, con innumerables paisajes naturales, una gran cantidad de espacios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) esparcidos por toda la comarca, museos, monumentos, varios castillos e incluso un Patrimonio de la Humanidad, la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio romano conocida como Las Médulas. Por si fuera poco, el Camino de Santiago en sus diferentes versiones atraviesa de punta a punta el Bierzo, otro aliciente que atrae cada día a cientos de personas a la comarca.

Sin embargo, no todos los que visitan el Bierzo viajan solos, sino que algunos lo hacen acompañados de sus peludos. Si eres uno de ellos no tienes de qué preocuparte porque afortunadamente, hoy en día existen muchas alternativas tanto culturales como de ocio, gastronómicas y de alojamiento para que no tengas que dejar en casa a tu animal de compañía.

Así que si estás pensando en viajar al Bierzo junto a tu perro, en esta guía te dejamos toda la información necesaria para que no tengas que complicarte la vida y disfrutes al máximo de tu próxima escapada a esta región. También puedes visitar la página web de Pipper, un perrito muy viajero que ha dejado sus propias recomendaciones de su estancia en el Bierzo, así como seguir el Instagram @seadmiten.mascotas, donde encontrarás establecimientos dog friendly en Ponferrada y alrededores.

Algunos museos y monumentos del Bierzo a los que puedes ir acompañado de tu perro

Las Médulas

Las Médulas son consideradas la mayor mina de oro al aire libre del Imperio romano, un paisaje único de arenas rojizas y árboles reconocido como Patrimonio de la Humanidad desde 1997. También poseen el título de Bien de Interés Cultural, Monumento Natural y Espacio Cultural.

El Castillo de los Templarios

El Castillo de los Templarios de Ponferrada es una fortaleza medieval construida en el siglo XII por la Orden del Temple para proteger a los peregrinos a su paso por el Camino de Santiago. Combina elementos románicos y góticos, y es uno de los lugares más emblemáticos del Bierzo. Aunque no está permitida la entrada de animales al interior, podrás pasear con tu peludo por los alrededores y admirar la belleza de sus murallas, torres, así como de su portada principal.

La Tebaida Berciana

La Tebaida Berciana es una región montañosa del Bierzo conocida por su hermoso paisaje natural y su rica tradición cultural. Esta zona fue refugio de ermitaños y monjes en la Edad Media, que buscaban la soledad y la contemplación espiritual en sus valles y bosques.

El Castillo de San Blas

En el Camino de Molinaseca, cerca de Campo, se encuentra el castillo de San Blas, un lugar neogótico ubicado cerca de la ribera del río que es considerado el segundo castillo de Ponferrada.

La Herrería de Compludo

La Herrería de Compludo, monumento nacional desde 1968, se sitúa en la confluencia de los arroyos Miera y Miruelos, antes de llegar al pueblo que le da nombre. Conserva elementos como el mazo impulsado por rueda hidráulica y la fragua con trompa catalana. Es la única herrería en funcionamiento en la comarca, ofreciendo una visión auténtica de la siderurgia medieval.

El Pozo Julia

La construcción del Pozo Julia comenzó en 1947. Este pozo, con una profundidad de 275 metros y un castillete emblemático, introdujo en España en 1962 el sistema de arranque mediante cepillo, revolucionando la industria minera. Tras su cierre en 1991 y la cesión al Ayuntamiento de Fabero en 2007, el Pozo Julia se ha convertido en un espacio que muestra la importancia histórica de la minería en la cuenca de Fabero.

Museo arqueológico de Cacabelos

El Museo Arqueológico de Cacabelos (Marca), ocupa un edificio construido en 1892 como residencia y convertido en bodega en 1936. Su fachada refleja la arquitectura de la época, con piedra y una galería de madera. Rehabilitado en 2004, se inauguró como museo en 2008, ofreciendo una experiencia cultural en un entorno histórico.

Algunas rutas y paisajes del Bierzo para ir con tu perro

Peñas de Ferradillo

La ruta comienza frente al aparcamiento del Castillo de Cornatel. Tras una empinada subida, seguimos por un cortafuegos ascendente hacia el valle, con un amplio camino que nos dirige a Ferradillo. A la derecha, se aprecian las impresionantes peñas de Voces y Ferradillo. Después de explorar el encantador pueblo montañoso, regresamos por el valle junto al río Ferradillo hasta Villavieja. Después de un corto tramo por carretera, volvemos al castillo.

Subida al Pajariel

Una de las rutas más transitadas por los ponferradinos y ponferradinas. La subida al Monte Pajariel comienza en la fábrica de Embutidos Pajariel, que cuenta con amplio estacionamiento. Se asciende por la cara sur-suroeste, con vistas panorámicas de Ponferrada y los Montes Aquilianos. El recorrido ofrece pistas anchas rodeadas de bosques de castaños, pinos y robles. El descenso por la cara norte ofrece sombra y vistas del Castillo de los Templarios y los ríos Sil y Boeza.

Ruta del Hayedo de Busmayor

La ruta al Hayedo de Busmayor, en el municipio fronterizo de Barjas, destaca por su belleza. Comienza en la plaza de la localidad, donde encontrarás información sobre la ruta. El sendero, de 6 km y 300 metros de desnivel, ofrece vistas panorámicas, cascadas como la Frevenza do Beiro y sitios emblemáticos como la Piedra de los Poetas. Al final, una pista forestal lleva de regreso a la plaza.

Ruta de las Barrancas de Santalla

La ruta de las Barrancas de Santalla comienza en la ribera del Sil, cerca de Santalla del Bierzo. Descendemos por una pista de hormigón hasta el río, pasando por un antiguo molino cubierto de vegetación. El camino, en buen estado aunque con algunas zonas deterioradas, lleva entre castaños y matorrales hasta las impresionantes formaciones naturales de las Barrancas. El trayecto dura alrededor de dos kilómetros hasta llegar al puente colgante de Villaverde de la Abadía. Se trata de una caminata de unos 35-40 minutos, con dificultad baja.

Paseo del río Sil

El paseo del río Sil, en Ponferrada, es un tramo de aproximadamente 4,5 km que discurre a lo largo del río. Se trata de una de las opciones más elegidas entre los ciudadanos para dar un paseo tranquilo por la capital del Bierzo, disfrutar de la naturaleza y pasear con los perros.

Comienza cerca de la antigua central hidroeléctrica y la fuente del Azufre, famosa por sus presuntas propiedades terapéuticas, aunque puedes hacerlo desde muchos puntos ya que existe la posibilidad de acortar la ruta a tu gusto, con muchos accesos a lo largo del camino. El paseo atraviesa la ciudad, pasando por puntos tan emblemáticos como el Museo de La Energía, el Puente del Centenario, el Puente de Hierro y el Castillo de los Templarios.

Algunas opciones de alojamiento dog friendly en el Bierzo

Hotel Rural Pajarapinta. Calle Real, 30. Molinaseca.

No-Mad Green Hotel. Tr. Manuel Fraga. Molinaseca.

Hotel Casa Ramón Molina Real. Calle Real, 27. Molinaseca.

Apartamentos turísticos Los Arroyos. Calle Ave Maria, 23. Ponferrada.

Apartamento Casco Templario. Calle Carnicerías, 24. Ponferrada.

Casa Abranal24. Valdecañada.

La casa del Peregrino. El Acebo.

Casa Dorinda, en Campelo. Arganza.

Las Doñas del Portazgo. Ribadeo, 2. Villafranca del Bierzo.

Parador de Villafranca del Bierzo. Avenida Constitución, 28. Villafranca del Bierzo.

Los Rosales. Autovia A6, Km. 377. Almázcara.

Algunas playas fluviales y ríos del Bierzo para ir con tu perro

Pantano de Bárcena

A poco más de diez minutos en coche de Ponferrada se encuentra el embalse de Bárcena. Construido en 1960, tiene una capacidad de 341 hm3. Ofrece una zona recreativa y de baño perfecta para el verano, además de ser uno de los destinos favoritos de los bercianos para acudir con los perros, que pueden disfrutar de un gran terreno para correr en libertad así como de un buen chapuzón en el agua.

Playa Fluvial de Corullón

Los perros pueden acceder a la playa fluvial de Corullón, siempre y cuando estén atados y vigilados por su dueño. Además, disponen de una zona de baño en el río para poder bañarse apartada de la zona de baño de las personas.

Río de Molinaseca

Aunque no está permitido que los perros se bañen en el agua, sí podrán acompañar a sus dueños en el césped siempre y cuando estén atados.

Villaverde de la Abadía

Junto al campo de fútbol de Villaverde de la Abadía encontramos un pequeño espacio a orillas del río ideal para disfrutar de los días soleados y refrescarse en el agua. Los perros son bienvenidos.

Playa fluvial de Toral de los Vados

Toral de los Vados ofrece una gran zona de recreo junto a la ribera del río Burbia. Este espacio cuenta con extensas áreas de césped, además de una cancha de vóley-playa y una amplia zona de aparcamiento. Los perros son bienvenidos en esta playa fluvial, aunque en una zona específica, no en todo el espacio.

Algunos restaurantes, bares y terrazas del Bierzo dog friendly

Coherencia EcoBar. Ponferrada.

La Argentina. Ponferrada.

La Barbacana. Ponferrada.

El Bar de Compostilla. Ponferrada.

Veztial. Ponferrada.

Godivah. Ponferrada.

Don Jaime. Ponferrada.

Bar San Remo. Ponferrada.

La Obrera. Ponferrada.

La Violeta (Terraza exterior). Ponferrada.

Restaurante 7 Sillas (Terraza exterior). Ponferrada.

Ágora. Ponferrada.

Bar La Rosa. Ponferrada.

Villa Café. Ponferrada.

La Fábrica. Carucedo.

Mamma Mía. Camponaraya.

La Picota Food Truck. Quilós.

La Siesta Fresh Food. Valdelaloba.

El Sitio de mi Recreo. Priaranza del Bierzo.

Crepe&Roll. Molinaseca.

Bodegas del Bierzo dog friendly

Encima Wines

Bodega familiar de la Denominación de Origen Bierzo situada en Molinaseca. Elaboran vinos ecológicos desde sus viñedos godello y mencía.

Martínez Yebra

Esta bodega familiar pertenece a la Denominación de Origen Bierzo y está situada en Villadecanes. Cultivan las variedades mencía y godello de forma exclusiva.

Godelia Bodega y Viñedos

Ubicados en la localidad de Pieros, la bodega Gudelia mantiene un compromiso constante con la comarca del Bierzo, recuperando y trabajando con viñas viejas de mencía, godello y doña blanca para sus elaboraciones.