El Bierzo, la “Suiza española” que encontraron los viajeros del siglo XIX

Villafranca del Bierzo vista desde el aire. / QUINITO

En 1830 el abogado británico Richard Ford llegaba a España buscando un clima templado que restableciera la salud de su mujer. Aunque inclinó sus preferencias hacia el sur -el mejor clima para su esposa-, inició a partir de entonces un periplo de viajes que, durante tres años, le permitirían conocer el país. Para Ford, la España de 1830 era “un noble pueblo, que tiene un corazón honrado y miembros fuertes, pero, como en la parábola oriental, necesita una cabeza que dirija y gobierne; España es hoy, como siempre ha sido, un conjunto de cuerpos sostenido por una cuerda de arena”, algo no que no carecía de sentido teniendo en cuenta que el país acaba de sufrir la guerra de independencia.

Los cuadernos de notas en los que Richard Ford recopiló minuciosamente datos e impresiones se convertirían tras su regreso en una de las joyas de la literatura de viajes del siglo XIX, el Manual para viajeros por España y lectores en casa (1845), en el que tiene su lugar el Bierzo, “la Suiza leonesa” -según Ford-. “Este es un paraje de puertos alpinos, ríos trucheros, praderas deliciosas, castañares y noguerales”, explica en su libro. En el texto hace mención explícita a Bembibre, “de 500 vecinos, donde tantos soldados nuestros se perdieron por la borrachera” y a Ponferrada, “la villa que perteneció a los Templarios y estaba protegida por la milagrosa imagen de la Virgen, que se llamó nuestra Señora de la Encina”.

Este autor recomienda además la visita a los conventos de la Tebaida, especialmente a los del Valle del Silencio, y al Monasterio de Carracedelo. De Villafranca del Bierzo destaca su aspecto “completamente suizo” pero también la miseria de sus entonces 2.500 habitantes.

El Bierzo, en rima

Pero si Ford dejo constancia de los encantos del Bierzo en el siglo XIX, otros viajeros lo hicieron mucho antes que él. Es el caso del monje alemán Herman Künig von Vach, de la orden de los servitas, que había publicado una guía del Camino de Santiago cuatro siglos antes. La guía, rimada, vio la luz en 1496, y en ella el monje da una visión amable del Bierzo:

Tienes buena gente y viajar seguro

y dan voluntarios vino y pan

Junto a Ponferrada en la villa hay un buen castillo,

tienes después III millas a Cacabelos:

después tienes V millas a Villafranca.

Allí se bebe el vino con discreto miramiento,

porque saca a alguno de sentido,

pues se deja correr como un cirio

También en la misma época, en 1494, otro alemán, el médico Jerónimo Münzer, a su regreso de Santiago, llega a Villafranca, donde además de un vino excelente encuentra dos monasterios y un castillo. Unos años después, Antoine de Lagaing, haciendo el mismo camino, destaca la belleza de otro castillo, el de Ponferrada. En 1532, Claude de Bronseval hace mención en sus crónicas de viajes al monasterio de Carracedo, a Villafranca y a alguna herrería en el valle de Valcarce. También a su entrada en el Bierzo desde Foncebadón:

Nos llevó descendiendo hasta el lugar de Molinaseca. Tomamos la dirección de Ponferrada. A partir de aquí la subida es dura y costosa en varios sitios hasta llegar a un pueblo situado al pie de la montaña, entre colinas cubiertas de viñedos y trigo. Lo pasamos y, caminando siempre entre viñedos, llegamos a la villa de Ponferrada, después de atravesar un río llamado Boeza por un puente malo y peligroso…

En los monasterios bercianos hace hincapié el viajero español Bartolomé de Villalba y Estaña, quien en 1577 se refiere a Ponferrada como una villa de 400 vecinos. Además, es el único que, a su paso por Villafranca del Bierzo, un lugar de 800 vecinos por aquel entonces, hace alusión a los orios (los hórreos) de la zona.

Y es que en aquella época, Villafranca era, tal y como detalla en 1670 Domenico Laffi, “una gran villa, -digo grande porque hay ciudades que no lo son tanto ni tan nobles como ésta-, donde hacen mucha caridad a los peregrinos, y en particular a los que llevan el ferriolo, que ellos denominan capa”.

En 1774, el mayor Dalrymple describe las peculiaridades regionales en la fisionomía y atuendo de las gentes del Bierzo, cuyas mujeres, junto con las gallegas, le parecen “las más hermosas”.

Llegado el cambio de siglo, en 1800, el Bierzo recibía a otro viajero por excelencia, a la altura de Richard Ford, con cuya descripciones comienza este reportaje y de quien era amigo. Se trataba de George Borrow, conocido popularmente en España como Jorgito el inglés, quien realizó tres viajes a España entre 1836 y 1840. Y de entre todos los lugares que visitó quiso dejar constancia de su paso por el Bierzo, camino de la Coruña, donde le impresionó Bembibre, hasta el punto de señalar que le hubiera gustado quedarse a vivir en esta villa.

Pero no todo fueron relatos. El nuevo siglo trajo al Bierzo al reverendo W. Bradford, bachiller en artes del colegio de San Juan de Oxford, llegado como capellán del ejército inglés. Bradford aprovechó su viaje, desde Ciudad Rodrigo a la Coruña, para realizar una serie de grabados, entre los que destacan el del Puerto del Manzanal y los de Villafranca y sus alrededores.

La belleza del Norte

En 1850, Alexander Ziegler llegaba al Bierzo y comparaba el paisaje de Congosto con el de Granada, llegando a la conclusión que “no es necesario buscar la belleza de España sólo en el sur, pues también el norte es muy rico en paisajes hermosos y merecería ser más visitado”. Charles Davillier coincide con él unos años más tarde, calificando el Bierzo como pintoresco y desconocido, una comrca que, al igual que a Richard Ford, le recuerda a Suiza. Davillier fue además testigo de la ‘exportación’ de castañas del Bierzo a León, transportadas por un maragato, quien le atiborró los bolsillos a cambio del cigarro que le ofreció el viajero.

El Bierzo también le recordó a Suiza a la única viajera que dejó constancia de su paso por la comarca, Jane Leck, que en 1883 recorrió durante tres semanas el noroeste de la Península, publicando un año después su libro Iberian Sketches. Travels in Portugal and the North-West of Spain, acompañada de Robert Gray, quien realizaría una serie de dibujos, entre ellos uno de la iglesia de San Francisco de Villafranca. “Villafranca es un pueblo antiguo, que se llama a sí misma villa en el corazón del Bierzo, o sea, la Suiza española”, detalla Jane Leck en su escrito.

